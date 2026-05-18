Micaela Rodrigues no seguirá en el Bera Bera la próxima temporada

La internacional brasileña aterrizó en Donostia en diciembre de 2024, incorporándose prácticamente de inmediato para afrontar la fase de grupos de la European League. Desde entonces, la lateral derecha ha acumulado 66 encuentros oficiales (50 de Liga, nueve de European League, seis de Copa y dos de supercopa ibérica) superando el centenar de goles con la camiseta del Bera Bera.

Durante su paso por el club, Rodrigues ha contribuido a la conquista de varios títulos, entre ellos dos Copas de la Reina y una Supercopa Ibérica, además de mantenerse en la pelea por el campeonato liguero de la presente campaña. La entidad donostiarra ha querido agradecer públicamente su “implicación y trabajo”.