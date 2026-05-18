Micaela Rodrigues no seguirá en el Bera Bera la próxima temporada
La internacional brasileña aterrizó en Donostia en diciembre de 2024, incorporándose prácticamente de inmediato para afrontar la fase de grupos de la European League. Desde entonces, la lateral derecha ha acumulado 66 encuentros oficiales (50 de Liga, nueve de European League, seis de Copa y dos de supercopa ibérica) superando el centenar de goles con la camiseta del Bera Bera.
Durante su paso por el club, Rodrigues ha contribuido a la conquista de varios títulos, entre ellos dos Copas de la Reina y una Supercopa Ibérica, además de mantenerse en la pelea por el campeonato liguero de la presente campaña. La entidad donostiarra ha querido agradecer públicamente su “implicación y trabajo”.
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La jugadora ha sido nombrada MVP en la fase final de la Copa de la Reina que acaba de ganar el equipo vasco, y además ha sido la máxima goleadora de la competición.
Laura Hernández: “Estamos emocionadas y muy orgullosas”
Laura Hernández se ha mostrado muy satisfecha después de que Super Amara Bera Bera se haya adjudicado la Copa de la Reina ante su público.
Imanol Álvarez: “Es un sueño terminar así”
El entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, que abandonará el club a final de temporada, se ha mostrado emocionado tras conquistar su sexta y última Copa de la Reina con el conjunto donostiarra.
Las jugadoras y la afición del Bera Bera celebran con entusiasmo la victoria en la Copa
El Super Amara Bera Bera ha conquistado su cuarta Copa de la Reina consecutiva, la décima en el palmarés del equipo. Tanto el equipo como la afición lo han querido celebrar a lo grande.
El Bera Bera hace historia conquistando su décima Copa de la Reina, cuarta consecutiva (26-21)
El conjunto donostiarra agranda aún mas su leyenda ganando en la final a un Atlético Guardés que ha notado mucho la exigencia de jugar tres partidos en tres días.
Final de la Copa de la Reina: Bera Bera vs. Atlético Guardés
Emisión en directo de la final de la Copa de la Reina de balonmano entre Super Amara Bera Bera y Mecaia Atlético Guardés.
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Super Amara Bera Bera disputa este domingo la final de la Copa de la Reina tras superar al Elda en semifinales por 25-23.
El Bera Bera, a la final de la Copa de la Reina tras ganar al Elda por 25-23
Las donostiarras han sabido reaccionar a tiempo para lograr el ansiado pase a la final, donde les espera el Atlético Guardés. El partido se disputa este domingo a las 13:30 y será ofrecido en directo por EITB.
El Bera Bera gana al Aula Valladolid (32-26), y se jugará ante el Elda el pase a la final de la Copa de la Reina
La semifinal se disputa el sábado, a las 18:45 horas, y el ganador se enfrentará, el domingo, en la final, al Rocasa o al Atlético Guardés. En la eliminatoria de cuartos de final, este viernes, las de Imanol Álvarez han superado con merecimiento a su rival, en Ilunbe.