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Elba Álvarez renueva con el Bera Bera para la temporada 2026-2027

La jugadora ha sido nombrada MVP en la fase final de la Copa de la Reina que acaba de ganar el equipo vasco, y además ha sido la máxima goleadora de la competición.
Elba Alvarez (Bera Bera)
Eba Alvarez jugadora del Super Amara Bera Bera; Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Elba Alvarezek kontratua berritu du Bera Berarekin 2026-2027 denboraldirako
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Elba Álvarez ha renovado con el Super Amara Bera Bera para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este jueves el club vasco.

La jugadora gallega ha sido nombrada MVP en la fase final de la Copa de la Reina que acaba de ganar el equipo donostiarra, y, además, ha sido la máxima goleadora de la competición.

Elba Álvarez, que cumplirá 25 años el próximo día 26, llegó al Bera Bera en 2024: “Cuando ha llegado el momento, no se duda”, ha señalado, en torno a su renovación, en declaraciones recogidas por la web del club.

Mujeres deportistas Bera Bera Balonmano

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