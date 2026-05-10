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Final de la Copa de la Reina: Bera Bera vs. Atlético Guardés

Eskubaloia Erregina Kopa 2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eskubaloiko Erreginaren Kopako finala: Bera Bera vs Atletico Guardes
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Última actualización

Emisión en directo de la final de la Copa de la Reina de balonmano entre Super Amara Bera Bera y Mecaia Atlético Guardés.

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