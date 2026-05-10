Final de la Copa de la Reina: Bera Bera vs. Atlético Guardés
Emisión en directo de la final de la Copa de la Reina de balonmano entre Super Amara Bera Bera y Mecaia Atlético Guardés.
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Super Amara Bera Bera disputa este domingo la final de la Copa de la Reina tras superar al Elda en semifinales por 25-23.
El Bera Bera, a la final de la Copa de la Reina tras ganar al Elda por 25-23
Las donostiarras han sabido reaccionar a tiempo para lograr el ansiado pase a la final, donde les espera el Atlético Guardés. El partido se disputa este domingo a las 13:30 y será ofrecido en directo por EITB.
El Bera Bera gana al Aula Valladolid (32-26), y se jugará ante el Elda el pase a la final de la Copa de la Reina
La semifinal se disputa el sábado, a las 18:45 horas, y el ganador se enfrentará, el domingo, en la final, al Rocasa o al Atlético Guardés. En la eliminatoria de cuartos de final, este viernes, las de Imanol Álvarez han superado con merecimiento a su rival, en Ilunbe.
Optimismo en el Bera Bera, a las puertas de la Copa
Junto al entrenador Imanol Álvarez, Anne Erauskin y Maitane Etxeberria han comparecido en rueda de prensa para relatar cómo se encuentran a las puertas del partido de la Copa de la Reina.
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Anne Erauskin, Bera Bera: “La clave siempre está en la defensa”
La capitana del Super Amara Bera Bera, Anne Erauskin, ha hablado ante los medios de comunicación de la importante cita que tienen este sábado. Se enfrentan al Sporting de Rioja, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga, en el que las donostiarras cuentan con una ventaja de dos goles.
Bera Bera golpea primero en el duelo de cuartos del playoff ante La Rioja (23-25)
Las de Imanol Álvarez han ido al remolque del rival en la primera mitad pero, tras empatar al descanso, han tomado el mando del marcador han logrado una ventaja de dos goles de cara al partido de vuelta.
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La pivote del Bera Bera será intervenida quirúrgicamente; de esta forma, no podrá despedirse del equipo vasco en la pista.
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El Bera Bera jugará el partido de ida de los play-offs de cuartos de final de División de Honor, este sábado, en Logroño. Según nos ha contado Laura Hernández, saben que “el partido será difícil” y “el equipo está mermado por lesiones”, pero aún así se sienten con ganas para afrontar el “momento más bonito de la temporada”.