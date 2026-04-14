RENOVACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lisanne Krikswijk continuará en el Bera Bera por otra temporada

La neerlandesa ha disputado hasta el momento 21 partidos de Liga, dos de Supercopa Ibérica y dos de European League, habiendo marcado 30 goles.

Lisanne Kruijswijk. Imagen: Super Amara Bera Bera
Euskaraz irakurri: Lisanne Krikswijkek Bera Beran jarraituko du beste denboraldi batez
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La central Lisanne Kruijswijk ha ampliado su contrato con el Super Amara Bera Bera al menos por una temporada más, en un acuerdo que ambas partes han cerrado antes del parón por compromisos internacionales. La jugadora ha manifestado que se siente “como en casa” y está agradecida por “formar parte de este club”.

En sus declaraciones, Kruijswijk ha reconocido que su proceso de adaptación ha resultado exigente debido a “un nuevo país, nuevo equipo, nuevo idioma. Asimismo, ha subrayado que “he crecido como jugadora y como persona, he aprendido mucho de este equipo, de mis compañeras, de la ciudad y de cada momento que he vivido”.

Mujeres deportistas Bera Bera Balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X