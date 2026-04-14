Lisanne Krikswijk continuará en el Bera Bera por otra temporada

La central Lisanne Kruijswijk ha ampliado su contrato con el Super Amara Bera Bera al menos por una temporada más, en un acuerdo que ambas partes han cerrado antes del parón por compromisos internacionales. La jugadora ha manifestado que se siente “como en casa” y está agradecida por “formar parte de este club”.

En sus declaraciones, Kruijswijk ha reconocido que su proceso de adaptación ha resultado exigente debido a “un nuevo país, nuevo equipo, nuevo idioma. Asimismo, ha subrayado que “he crecido como jugadora y como persona, he aprendido mucho de este equipo, de mis compañeras, de la ciudad y de cada momento que he vivido”.