El actual entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, no seguirá como técnico al finalizar la presente temporada después de siete años seguidos en el club donostiarra que deja por iniciativa propia.

Álvarez, que la pasada temporada logró los títulos de Liga, Copa y Supercopa Ibérica, torneo este último que ha reeditado otra vez esta campaña, llegó al conjunto guipuzcoano en la temporada 2018-19 y, de su mano, el club ha crecido en todos los aspectos hasta el punto de ser el dominador del balonmano femenino.

Previamente ya había estado al frente del banquillo del Bera Bera en la temporada 2012-13 y después de un año exitoso, en el que ganó Liga y Copa, dejaría el equipo por motivos personales.



El club le reclutó para una segunda etapa que ha sido todavía más exitosa y cuando todo indicaba que Álvarez seguiría al menos otro año más en San Sebastián, o así al menos lo entendía la presidenta Tatiana Garmendia, el club en un comunicado ha dado a conocer la no continuidad de su preparador, que explicará su salida en una conferencia de prensa este lunes en la capital guipuzcoana.



Bera Bera actualmente es segundo clasificado y uno de los favoritos para adjudicarse por cuarta vez consecutiva el torneo de Copa de la Reina que organiza en mayo, que será ahora una de las últimas oportunidades para Imanol Álvarez de levantar otro título.