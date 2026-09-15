Nairobi será la sede en 2029 de los primeros Mundiales de atletismo en África

Nairobi, la capital de Kenia, será la sede de los primeros Mundiales de atletismo en África, que se disputarán en 2029, según ha anunciado este martes World Athletics, que también ha decidido que los de 2031 tengan lugar en Múnich (Alemania).

La decisión se ha tomado en la reunión que la federación internacional de atletismo (World Athletics) ha celebrado este martes en Budapest.

Los Mundiales de Nairobi se basarán en el creciente historial de eventos exitosos de World Athletics celebrados en África. Kampala (Uganda) fue sede de los Mundiales de cross en 2017; Nairobi albergó los Mundiales sub-18 ese mismo año y los Mundiales sub-20 en 2021; mientras que Gaborone (Botsuana) fue sede de los Relevos Mundiales en 2026, la primera edición de este evento que se celebró en África.

En el marco de esta evolución más amplia, para World Athletics Nairobi se ha consolidado como "una ciudad anfitriona de gran prestigio" tras presentar una candidatura más completa de la que ofreció para 2025, cuando fue elegida Tokio.

La fuerte conexión de Kenia con el atletismo también se refleja en la encuesta de aficionados de World Athletics. Aproximadamente el 68 % de los kenianos encuestados calificaron su interés por el atletismo como alto, en comparación con un promedio mundial del 39 %, lo que convierte a Kenia en el mercado con mayor interés en el atletismo de todos los encuestados.

Kenia tiene el índice de recomendación neta más alto de todos los mercados y el atletismo es el segundo deporte más seguido en el país, solo por detrás del fútbol. Kenia ocupa el cuarto lugar en cuanto a seguidores de los canales de redes sociales de World Athletics.

Los próximos Mundiales de atletismo tendrán lugar en Pekín del 10 al 19 de septiembre de 2027. Tanto Nairobi 2029 como Múnich 2031 también se celebrarán en septiembre, en consonancia con el objetivo de que el calendario mundial de atletismo alcance su punto culminante al final de la temporada con un gran campeonato mundial.