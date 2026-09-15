Nairobi será la sede en 2029 de los primeros Mundiales de atletismo en África
Nairobi, la capital de Kenia, será la sede de los primeros Mundiales de atletismo en África, que se disputarán en 2029, según ha anunciado este martes World Athletics, que también ha decidido que los de 2031 tengan lugar en Múnich (Alemania).
La decisión se ha tomado en la reunión que la federación internacional de atletismo (World Athletics) ha celebrado este martes en Budapest.
Los Mundiales de Nairobi se basarán en el creciente historial de eventos exitosos de World Athletics celebrados en África. Kampala (Uganda) fue sede de los Mundiales de cross en 2017; Nairobi albergó los Mundiales sub-18 ese mismo año y los Mundiales sub-20 en 2021; mientras que Gaborone (Botsuana) fue sede de los Relevos Mundiales en 2026, la primera edición de este evento que se celebró en África.
En el marco de esta evolución más amplia, para World Athletics Nairobi se ha consolidado como "una ciudad anfitriona de gran prestigio" tras presentar una candidatura más completa de la que ofreció para 2025, cuando fue elegida Tokio.
La fuerte conexión de Kenia con el atletismo también se refleja en la encuesta de aficionados de World Athletics. Aproximadamente el 68 % de los kenianos encuestados calificaron su interés por el atletismo como alto, en comparación con un promedio mundial del 39 %, lo que convierte a Kenia en el mercado con mayor interés en el atletismo de todos los encuestados.
Kenia tiene el índice de recomendación neta más alto de todos los mercados y el atletismo es el segundo deporte más seguido en el país, solo por detrás del fútbol. Kenia ocupa el cuarto lugar en cuanto a seguidores de los canales de redes sociales de World Athletics.
Los próximos Mundiales de atletismo tendrán lugar en Pekín del 10 al 19 de septiembre de 2027. Tanto Nairobi 2029 como Múnich 2031 también se celebrarán en septiembre, en consonancia con el objetivo de que el calendario mundial de atletismo alcance su punto culminante al final de la temporada con un gran campeonato mundial.
Te puede interesar
Andoni Calbano: “Me decía a mí mismo; Andoni, tranquilo, tranquilo"
Andoni Calbano hizo historia el domingo en Birmingham, Inglaterra, al ganar la medalla de bronce en el Campeonato de Europa. El atleta guipuzcoano participó en el relevo mixto 4x100 junto a Guillem Crespí, Maribel Pérez y Jaël Bestue. El cuarteto invirtió un tiempo de 40,42 segundos y logró el tercer puesto en la final, estableciendo además una nueva marca estatal.
Duplantis agranda su leyenda con su cuarto oro continental consecutivo
El pertiguista sueco, de 26 años, ganó sin demasiada oposición en Birmingham con 6,15 metros, una marca muy discreta para lo que tiene acostumbrado a sus seguidores.
El atleta de Bergara Andoni Calbano, bronce en el relevo 4x100 mixto de los Europeos de Birmingham
Con un tiempo de 40.42, récord estatal, el equipo español ha sumado una valiosa medalla de bronce en una carrera muy rápida. El triunfo fue para Gran Bretaña con 39.97, y la plata para Alemania con 40.11.
Manu Quijera se queda fuera de la final de la jabalina en el Campeonato de Europa
El navarro ha concluido en undécima posición. El lanzador de Pamplona ha empezado su concurso con u lanzamiento de 77,40 y posteriormente ha alcanzado 76,49 en el segundo tiro y 76,76 en el tercero.
Asier Martínez, eliminado en semifinales de los 110 vallas en el europeo de Birminghan
En la primera semifinal, una mala salida y varios toques de valla han lastrado el rendimiento del de Zizur Mayor, que ha caído hasta la cuarta plaza con 13.45.
Múltiples medallas para la delegación vasca en el Campeonato de España de Atletismo
Además del oro en triple salto de Carrascal, destaca el oro en 4X100 relevos de Serrano, San Juan, Larrauri y Trecet, así como la victoria en pértiga del navarro Manu Quijera.
Eneko Carrascal, campeón de España al aire libre en triple salto
El atleta de la Real Sociedad ha ganado el Campeonato de España al aire libre en Málaga con una marca de 16,50 metros y suma este éxito al título que logró en invierno.
Mikel Arrasate gana la medalla de oro y Helene Alberdi la de bronce en el Europeo de Triatlón de Media Distancia
El lekeitiarra ha logrado la medalla de oro (3h10:38) imponiéndose con casi un minuto de ventaja en meta al hasta entonces campeón continental, Guillem Montiel.
Martin Segurola e Irati Mitxelena, protagonistas en el Meeting de Ordizia
Martin Segurola batió el récord de Euskadi con un espectacular final en 800 metros, mientras que Irati Mitxelena logró un salto de seis metros y 77 centímetros, marca mínima para participar en el Campeonato de Europa.