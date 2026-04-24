Sorteo de dorsales de la Behobia-San Sebastián: 41.533 atletas para 17.287 plazas

La Behobia-San Sebastián ha cerrado el registro para el sorteo de dorsales, que ha introducido como novedad este año, y ha registrado 41.533 solicitudes para 17.287 plazas en juego.

La clásica media maratón contó aproximadamente con 28.000 inscritos el año pasado, un número creciente que la organización ha decidido gestionar ahora con este novedoso sistema.

Según informa en una nota el club Fortuna, organizador de la carrera, la asignación de estas plazas se llevará a cabo mediante un sorteo ante notario el próximo 29 de abril.

En su opinión, este nuevo procedimiento garantiza "la transparencia en el reparto de los dorsales entre todas las personas que completaron su registro en los plazos establecidos".

La organización, que aspira a que haya unos 30.000 atletas el próximo 8 de noviembre, explicó que este año se mantendrán, por tanto, dos fases de inscripción: la primera destinada a los atletas habituales, es decir, personas que se han inscrito en tres de las cinco últimas ediciones, además de socios del C.D. Fortuna; y en la segunda fase con las plazas disponibles por sorteo.