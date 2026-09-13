Bandera de la Concha
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Así han quedado las calles de la 2ª jornada de la Bandera de La Concha 2026

La regata femenina comenzará a las 11:00 horas, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00 horas.
Orio eta Arraun Lagunak argazkien muntaia
Arraun Lagunak y Orio. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 2026ko Kontxako Banderaren 2. jardunaldiko kaleen zozketaren emaitza
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Última actualización

El sorteo de calles realizado esta mañana en el Ayuntamiento de San Sebastián cara a la segunda jornada de la Bandera de la Concha que se disputará este domingo a partir de las 11:00 de la mañana ha deparado el siguiente resultado:

REGATA FEMENINA

1ª tanda:

Calle 1: Zarautz

Calle 2: Donostiarra

Calle 3: Hibaika 

Calle 4: Orio

2º tanda:

Calle 1: Tolosaldea

Calle 2: San Juan

Calle 3: Astillero

Calle 4: Arraun Lagunak

REGATA MASCULINA

1ª tanda:

Calle 1: Getaria

Calle 2: Ondarroa

Calle 3: Lekittarra

Calle 4: Bermeo

2º tanda:

Calle 1: Zierbena

Calle 2: Donostiarra

Calle 3: Hondarribia

Calle 4: Orio

Bandera de La Concha

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