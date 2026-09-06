Arraun Lagunak no falla, y deja encarrilada la Bandera de La Concha

La tripulación de Arraun Lagunak ha cumplido los pronósticos que le otorgaban la etiqueta de favorita para adjudicarse la Bandera de La Concha femenina, y ha logrado una renta 9 segundos sobre Tolosaldea, en la primera de las dos jornadas disputada este domingo.

Asimismo, San Juan (+10) y Astillero (+10) han logrado clasificarse para formar parte de la tanda de honor en la última jornada.

El bote más cualificado de los dos que representan a San Sebastián, el otro es Donostiarra, mostró una gran fortaleza desde la salida y poco a poco empezó a sumar segundos de ventaja ante los rivales de su tanda que poco pudieron hacer.

Arraun Lagunak bogaba con algunas de las embarcaciones más potentes de las dos tandas, ya que integraba también a Orio y a San Juan, es decir, tres de las cuatro primeras clasificadas en la Liga Euskotren ,que es la máxima división del remo femenino, junto a un bote de Astillero ,que sorprendió con su segunda plaza en la clasificatoria del pasado jueves.

La Lugañene llegó al giro de la ciaboga con 6 segundos sobre San Juan, que mostraba también fortaleza, pero la vuelta a la bahía trajo la versión más poderosa de Arraun Lagunak que incrementaría la ventaja y se acerca mucho a conseguir una nueva bandera.

La otra tanda contaba con la segunda de las candidatas al triunfo final, aunque menos favorita, una Tolosadea que ha sido la máxima rival en la liga para las donostiarras y que cumplió el pronóstico porque, en una dura pugna con Hibaika hasta la ciaboga, realizó un largo de retorno notable metiendo una marcha más que sus rivales para doblegarlas con algún sufrimiento.