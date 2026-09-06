Arraun Lagunak no falla, y deja encarrilada la Bandera de La Concha
Arraun Lagunak afrontará la jornada decisiva de la Bandera de La Concha con 9 segundos de ventaja sobre Tolosaldea. San Juan y Astillero completarán la tanda de honor el próximo domingo.
La tripulación de Arraun Lagunak ha cumplido los pronósticos que le otorgaban la etiqueta de favorita para adjudicarse la Bandera de La Concha femenina, y ha logrado una renta 9 segundos sobre Tolosaldea, en la primera de las dos jornadas disputada este domingo.
Asimismo, San Juan (+10) y Astillero (+10) han logrado clasificarse para formar parte de la tanda de honor en la última jornada.
El bote más cualificado de los dos que representan a San Sebastián, el otro es Donostiarra, mostró una gran fortaleza desde la salida y poco a poco empezó a sumar segundos de ventaja ante los rivales de su tanda que poco pudieron hacer.
Arraun Lagunak bogaba con algunas de las embarcaciones más potentes de las dos tandas, ya que integraba también a Orio y a San Juan, es decir, tres de las cuatro primeras clasificadas en la Liga Euskotren ,que es la máxima división del remo femenino, junto a un bote de Astillero ,que sorprendió con su segunda plaza en la clasificatoria del pasado jueves.
La Lugañene llegó al giro de la ciaboga con 6 segundos sobre San Juan, que mostraba también fortaleza, pero la vuelta a la bahía trajo la versión más poderosa de Arraun Lagunak que incrementaría la ventaja y se acerca mucho a conseguir una nueva bandera.
La otra tanda contaba con la segunda de las candidatas al triunfo final, aunque menos favorita, una Tolosadea que ha sido la máxima rival en la liga para las donostiarras y que cumplió el pronóstico porque, en una dura pugna con Hibaika hasta la ciaboga, realizó un largo de retorno notable metiendo una marcha más que sus rivales para doblegarlas con algún sufrimiento.
Clasificación de la 1ª jornada:
Te puede interesar
El largo de vuelta de Donostiarra, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Donostiarra ha logrado el segundo puesto en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, por detrás de Orio, pero a solo tres segundos de los aguiluchos. De esta forma, Donostiarra pugnará con Orio por la victoria, el próximo domingo.
El largo de vuelta de Orio, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Orio ha sido la más rápida en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, en la que ha conseguido una renta de tres segundos sobre Donostiarra. Zierbena y Hondarribia completarán la tanda de honor, el domingo que viene, con Bermeo, Lekittarra, Getaria y Ondarroa en la primera tanda.
El largo de vuelta de Arraun Lagunak, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Arraun Lagunak ha ganado la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, y ha obtenido una ventaja de nueve segundos sobre Tolosaldea, que ha sido segunda. San Juan y Astillero también estarán en la tanda de honor, e Hibaika, Donostiarra, Zarautz y Orio remarán en la primera tanda del próximo domingo.
Sancionan a Bermeo por embestir la embarcación de Hondarribia tras cruzar la meta
En la segunda tanda de la primera jornada de la Bandera de La Concha, Bermeo se ha clasificado en segundo lugar tras mantener una dura pugna con Hondarribia. Sin embargo, la Bou Bizkaia ha realizado una maniobra extraña en el tramo final y, una vez en meta, ha chocado con la Ama Guadalupekoa, por lo que los jueces le han impuesto una penalización de 3 segundos.
Los avisos del árbitro a Orio, tras invadir la calle de la Donostiarra en los últimos metros
Polémica en la apretada pugna que han mantenido Orio y Donostiarra. la embarcación de Gorka Aranberri ha invadido la calle de los de Arkaitz Díaz obstaculizando el avance de la Torrekua II, lo que ha llevado al árbitro a sacar la bandera blanca de aviso a los oriotarras, y después, la azul.
Gorka Aranberri: “La pugna con la Donostiarra ha sido un revulsivo para nosotros"
Orio ha dado un paso para adjudicarse la 131 Bandera de La Concha, tras vencer en la primera jornada pero sin nada definitivo porque la Donostiarra ha mantenido un precioso pulso y se ha quedado a 3 segundos de los campeones, con Zierbena a 11 segundos, también dentro de la pugna que se resolverá el próximo domingo.
Orio toma ventaja, pero todo se decidirá el próximo domingo
La San Nikolas gana la primera tanda y consigue una renta de tres segundos sobre Donostiarra, que no le ha puesto las cosas nada fáciles en la regata. Zierbena ha ganado el segundo turno y completará la tanda de honor junto a Hondarribia en la segunda jornada de la Bandera de La Concha. Bermeo, con una sanción de tres segundos, finaliza en quinto lugar.
Así han quedado las calles de la 1ª jornada de la Bandera de La Concha 2026
La regata femenina comenzará a las 11:00 horas, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00 horas.
REMO EN DIRECTO: 1ª jornada de la Bandera de La Concha
Sigue en directo la primera jornada de la Bandera de La Concha 2026, a partir de las 10:40 horas, desde San Sebastián.