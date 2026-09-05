REMO EN DIRECTO: 1ª jornada de la Bandera de La Concha
Sigue en directo la primera jornada de la Bandera de La Concha 2026, a partir de las 10:40 horas, desde San Sebastián.
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Orio y Arraun Lagunak, máximas favoritas en la primera jornada de la Bandera de La Concha
En categoría femenina, la ‘Lugañene’ busca su cuarto triunfo consecutivo, tras una temporada en la que lo ha ganado todo. En la regata masculina, Zierbena y Bermeo son, a priori, los grandes rivales de Orio.
Maddi Landa, remera de Zarautz: “Fue un gran día, aún no nos lo creemos"
Zarautz enmendó este miércoles el error cometido el año pasado y este año tendrán la oportunidad de luchar por la Bandera de La Concha. La Enbata es además la única trainera de la liga ETE que estará en el agua.
Así han celebrado las remeras y la afición de Zarautz su clasificación para la Bandera de La Concha
En la regata clasificatoria de este jueves, la Enbata ha obtenido la séptima posición, y, de esta manera, estará en La Concha. Concluida la regata, las remeras y la afición de Zarautz lo han festejado con gran emoción.
Hondarribia y Kaiku, sin billete para La Concha
Hondarribia (octavo) y Kaiku (noveno) han podido pelear por la Concha. Erroxe Amunarriz, cabizbaja, explica que sólo les queda aceptar lo que han hecho. Ainhoa Escobal, por su parte, se muestra satisfecha con el resultado obtenido.
Donostiarra y Zarautz en un momento dulce, tras clasificarse para la final de la Concha
Zarautz y Donostiarra han entrado en séptima y octava posición en la regata clasificatoria para la Bandera de La Concha. Ambos tienen como objetivo disfrutar el Domingo y terminar en el mejor puesto posible.
San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra y Zarautz se clasifican para la Bandera de La Concha femenina
En la regata clasificatoria de este jueves, esos siete clubes han logrado el billete para estar, en los dos próximos domingos, junto a Arraun Lagunak, en la Bandera de La Concha. Kaiku y Tirán han realizado, en el largo de ida, el mismo tiempo que Zarautz, pero, en el largo de vuelta, la Enbata ha remado más rápido que Tirán y que la Bizkaitarra.
EN DIRECTO: Regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha
Emisión, en directo, de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, este jueves, a partir de las 17:40. Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.
Orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha de 2026
Hibaika será el primero en tomar la salida en la contrarreloj, en tanto que Amegrove lo hará en último lugar.
Lekittarra y Ondarroa en la cresta de la ola, con las dos últimas plazas para La Concha
Lekittarra y Ondarroa han logrado el sexto y séptimo puesto de la regata clasificatoria de la Bandera de la Concha Masculina. Hemos estado con Xanet Gimeno (Ondarroa), e Iñaki Goikoetxea ‘Sagua’ (Lekittarra), ambos contentos y con la mirada puesta en lo que viene.