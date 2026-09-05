En la regata clasificatoria de este jueves, esos siete clubes han logrado el billete para estar, en los dos próximos domingos, junto a Arraun Lagunak, en la Bandera de La Concha. Kaiku y Tirán han realizado, en el largo de ida, el mismo tiempo que Zarautz, pero, en el largo de vuelta, la Enbata ha remado más rápido que Tirán y que la Bizkaitarra.