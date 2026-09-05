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REMO EN DIRECTO: 1ª jornada de la Bandera de La Concha

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Euskaraz irakurri: Kontxako Banderaren 1. jardunaldia
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Sigue en directo la primera jornada de la Bandera de La Concha 2026, a partir de las 10:40 horas, desde San Sebastián.

Remo Bandera de La Concha

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Emisión, en directo, de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, este jueves, a partir de las 17:40. Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.

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