Orio y Arraun Lagunak, máximas favoritas en la primera jornada de la Bandera de La Concha
Los campeones de las ligas Eusko Label y Euskotren, Orio y Arraun Lagunak, son los grandes favoritos para imponerse en la presente edición de la Bandera de La Concha, cuya primera jornada se disputa este domingo 6 de septiembre.
Las donostiarras, tras ganarlo todo durante la temporada, buscan sumar un nuevo título en una regata que ha conseguido en los últimos tres años con poca oposición de sus rivales.
La clasificatoria del jueves despejó algunas dudas y confirmó el excelente momento de Tolosaldea, San Juan y la cántabra Astillero, que serán los principales rivales para Arraun Lagunak.
La bandera de este año vuelve a ser una muestra del poderío guipuzcoano en el remo de mujeres, ya que siete de las ocho embarcaciones son de este territorio y sólo el bote astillerense se interpone en este predominio local.
Los motivos que apuntan al triunfo de Arraun Lagunak son sólidos porque las donostiarras han ganado todas las banderas disputadas este verano, han firmado un récord histórico que no se había conseguido desde la constitución de la liga de mujeres, y son además las vigentes campeonas de Euskadi y de España en la categoría.
Regata masculina: 0rio y… ¿Zierbena?
La competición masculina se ha convertido en un pulso entre el remo bizkaino y el gipuzkoano, con cuatro traineras de cada territorio clasificadas para la disputa de la regata .
La gipuzkoana Orio y la bizkaina Zierbena, favoritas, prometen un duelo tan apasionante como el de 2025. Los aguiluchos defienden título y son un poco más favoritos que Zierbena si se atiende a su resultados en la Liga Eusko Label, que se han adjudicado los con suficiencia y 16 triunfos, por ninguna del bote vizcaíno.
La trainera amarilla, además de su gran momento de forma, ha ganado esta bandera de La Concha en 33 ocasiones y cuenta con el patrón más experimentado de todos los competidores, Gorka Aranberri, que tiene el récord de 10 banderas conseguido en 2025 y que dejó atrás el que imperó durante los últimos 90 años del mítico Aita Miguel.
Otros botes andan al acecho por si Orio y Zierbena no tuvieran el día, aunque sus posibilidades sean escasas. Entre ellos destaca Bermeo-Urdaibai que, pese a no estar en su mejor temporada, ha ganado tres banderas, venció en La Concha en 2024 y todavía tiene la mejor marca histórica de este campo de regateo conseguido en la edición de 2017 (18:32 minutos).
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EN DIRECTO: Regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha
Emisión, en directo, de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, este jueves, a partir de las 17:40. Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.
Orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha de 2026
Hibaika será el primero en tomar la salida en la contrarreloj, en tanto que Amegrove lo hará en último lugar.
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San Juan y Zarautz, a las puertas de la Bandera de La Concha
San Juan y Zarautz se quedan a las puertas de clasificarse para la Bandera de La Concha, en octava y novena posición respectivamente. El remero de San Juan Jon Arbona ha explicado que se han centrado en la Liga y que han venido a dar la sorpresa en la Concha. Axi Manterola de Zarautz, por su parte, asegura que la regata realizada les dará confianza para el play-off.