Bandera de La Concha
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Maddi Landa, remera de Zarautz: “Fue un gran día, aún no nos lo creemos"

Publicidad
Maddi Landa Zarautz ontziko arraunlaria
18:00 - 20:00
Maddi Landa, remero de Zarautz. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Maddi Landa, Zarauzko arraunlaria: "Kriston eguna izan zen guretzat, sinestu ezinda gaude"
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Zarautz enmendó este miércoles el error cometido el año pasado y este año tendrán la oportunidad de luchar por la Bandera de La Concha. La Enbata es además la única trainera de la liga ETE que estará en el agua. 

San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra y Zarautz se clasifican para la Bandera de La Concha femenina
Así han celebrado los remeros y aficionados de Zarautz su presencia en la Bandera de La Concha
Mujeres deportistas Bandera de La Concha

Te puede interesar

Zarautz (Kontxako Bandera)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra y Zarautz se clasifican para la Bandera de La Concha femenina

En la regata clasificatoria de este jueves, esos siete clubes han logrado el billete para estar, en los dos próximos domingos, junto a Arraun Lagunak, en la Bandera de La Concha. Kaiku y Tirán han realizado, en el largo de ida, el mismo tiempo que Zarautz, pero, en el largo de vuelta, la Enbata ha remado más rápido que Tirán y que la Bizkaitarra.

Arrauna Kontxa estropadak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EN DIRECTO: Regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha

Emisión, en directo, de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, este jueves, a partir de las 17:40. Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X