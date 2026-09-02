Regata clasificatoria masculina
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Orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha de 2026

Bermeo será el primero en tomar la salida en la contrarreloj, en tanto que Castro Lizaga lo hará en último lugar.
Orio trainerua estropadak arrauna
Orio será la octava en salir en el grupo A. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT.
Euskaraz irakurri: 2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena
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Última actualización

Este miércoles, se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha de 2026, que se disputará esta tarde, en la modalidad de contrarreloj, y que se podrá seguir, en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus, a partir de las 17:40.

El resultado ha deparado que la primera en ponerse a bogar será Bermeo, mientras que Ondarroa cerrará el grupo A. En lo que respecta al grupo B, Mutriku entrará en liza en primer lugar, y la regata acabará cuando Castro Lizaga finalice su lucha contra el crono.

Orden de salida

Grupo A

1. Bermeo

2. Ares

3. Lekittarra

4. Chapela

5. Zierbena

6. Hondarribia

7. Deusto

8. Orio

9. Getaria

10. San Juan

11. Santurtzi

12. Ondarroa

Grupo B

13. Mutriku

14. Castropol

15. Tirán Pereira

16. Samertolameu

17. Zarautz

18. San Pedro

19. Cabo

20. Hibaika

21. Lapurdi

22. Kaiku

23. Zumaia

24. Castro Lizaga

Remo Ares Bermeo Urdaibai Chapela Getaria Hondarribia Lekittarra Ondarroa Orio San Juan Santurtzi Zierbena Bandera de La Concha

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