Orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha de 2026
Este miércoles, se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha de 2026, que se disputará esta tarde, en la modalidad de contrarreloj, y que se podrá seguir, en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus, a partir de las 17:40.
El resultado ha deparado que la primera en ponerse a bogar será Bermeo, mientras que Ondarroa cerrará el grupo A. En lo que respecta al grupo B, Mutriku entrará en liza en primer lugar, y la regata acabará cuando Castro Lizaga finalice su lucha contra el crono.
Orden de salida
Grupo A
1. Bermeo
2. Ares
3. Lekittarra
4. Chapela
5. Zierbena
6. Hondarribia
7. Deusto
8. Orio
9. Getaria
10. San Juan
11. Santurtzi
12. Ondarroa
Grupo B
13. Mutriku
14. Castropol
15. Tirán Pereira
16. Samertolameu
17. Zarautz
18. San Pedro
19. Cabo
20. Hibaika
21. Lapurdi
22. Kaiku
23. Zumaia
24. Castro Lizaga
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Emisión, en directo, de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha, este miércoles, a partir de las 17:40. Orio, Zierbena, Bermeo, Getaria y Hondarribia parecen contar con muchas opciones de obtener su puesto, y Lekittarra y Ondarroa, si consiguen firmar una actuación a su nivel, podrían estar también en la Bandera. Por su parte, Santurtzi, San Juan, Ares, Chapela, Deusto y Zarautz optan a poner en apuros a las anteriormente citadas.
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El miércoles, en la clasificatoria masculina, 24 traineras buscarán siete plazas, las mismas que quieren lograr, el jueves, otras 19 traineras, en la clasificatoria femenina. Donostiarra, en la prueba masculina, y Arraun Lagunak, en la femenina, tienen asegurada su presencia, pero para los demás clubes es una jornada de nervios y en la que no se puede fallar.
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Palmarés de la Bandera de La Concha en categoría femenina
Rias Baixas y San Juan son las traineras más laureadas de la Bandera de La Concha, con 5 banderas. Arraun Lagunak, sin embargo, ha conquistado las tres últimas ediciones.