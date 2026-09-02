Este miércoles, se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha de 2026, que se disputará esta tarde, en la modalidad de contrarreloj, y que se podrá seguir, en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus, a partir de las 17:40.

El resultado ha deparado que la primera en ponerse a bogar será Bermeo, mientras que Ondarroa cerrará el grupo A. En lo que respecta al grupo B, Mutriku entrará en liza en primer lugar, y la regata acabará cuando Castro Lizaga finalice su lucha contra el crono.