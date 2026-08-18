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Constancia, ganas de seguir ganando y ambiente, claves de las cinco ligas de Arraun Lagunak

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Ane, Lorea, Mar, Aiora eta Xubane
18:00 - 20:00
Ane, Lorea, Mar, Aiora y Xubane.
Euskaraz irakurri: Talde giroa eta prestaketa, Arraun Lagunaken bost liga garaipenen gakoak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ane Sánchez, Aiora Belartieta, Lorea Etxabe, Mar Larrea y Xubane Uribarrena han sido testigos en las cinco ligas ganadas por Aurraun Lagunak. Han señalado que la clave de todas estas victorias es la constancia, así como la preparación mental y física entre otras cosas.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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