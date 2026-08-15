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Xubane Uribarrena: “Quién nos iba a decir que íbamos a igualar esas bateleras históricas"

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Xubane Uribarrena
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Xubane Uribarrena: "Nork esango zigun batelera historiko horiek berdinduko genituela"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos estado con la remera de Arraun Lagunak Xubane Uribarrena. Tras proclamarse campeonas de la Liga Euskotren por quinta vez, al ganar también la regata de Pasaia, se ha mostrado orgullosa de lo conseguido y ha querido dedicar el logro a quienes les han ofrecido su apoyo en todo momento.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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