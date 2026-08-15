Xubane Uribarrena: “Quién nos iba a decir que íbamos a igualar esas bateleras históricas"
Hemos estado con la remera de Arraun Lagunak Xubane Uribarrena. Tras proclamarse campeonas de la Liga Euskotren por quinta vez, al ganar también la regata de Pasaia, se ha mostrado orgullosa de lo conseguido y ha querido dedicar el logro a quienes les han ofrecido su apoyo en todo momento.
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