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Últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Pasaia

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Arraun Lagunaken minikamerako irudia
18:00 - 20:00
Remeros de Arraun Lagunak. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunaken azken metroak Pasaiako estropadan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Pasaia de la Liga Euskotren, vista desde la cámara interior de la embarcación.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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