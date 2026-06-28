Jule Arkotxa: “Konfiantzarekin atera gara, eta helburua bete dugu"
Arraun Lagunakek ezin hobeto ekin dio Euskotren 2026 Ligari, Buitrago del Lozoyako Riosequillo urtegiko uretan nagusitu ondoren. Donostiako tripulazioak Canal de Isabel II Bandera irabazi du, eta lehen paladatik berretsi du uda honetan gainditu beharreko aurkari izaera.
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Nagore Osoro: “Tolosaldea izango da gure aurkaririk zuzenena, baina San Juanek ere ezustekoren bat eman dezake"
Nagore Osorok Zumaiarekin Kontxa eta bi liga irabazi zituen. Osorok azpimarratu duenez, garaipen gosez jarraitzen duen taldea aurkitu du Arraun Lagunaken. "Inor ez da aspertzen irabaztearekin", esan du. "Oso talde lehiakorra da", erantsi du.
Arraun Lagunak eta Tolosaldea, Euskotren Ligako faborito
Ekainaren 28an ekingo dio Euskotren Ligak denboraldi berriari Buitrago del Lozoyan, Madrilen. Arraun Lagunak eta Tolosaldea dira lehen postuetan ibiltzeko hautagai nagusiak. Gainontzekoek, ohorezko txanda dute begiz jota.
San Juan baikor, zortzi urteren ostean Euskotren Ligara itzulita
Zortzi urteren ostean Euskotren Ligan jokatuko dute Batelerak. Anartz Gereño entrenatzaileak badaki zaila izango dela ohorezko txandan aritzea, baina arraunlariek ikusten dituzte “goran ibiltzeko aukerak”.
2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
Bost Gereñotar San Juanen traineruan
Igoera lortu eta gero, San Juaneko emakumezkoen trainerua Euskotren Ligan lehiatuko da berriro datorren denboraldian. Gereñotarrek eragin handia izan dute emaitza horretan.
2025eko Euskotren Ligako play-offeko bigarren jardunaldia: San Juanen estropada, traineru barrutik ikusita
San Juan gailendu da Euskotren Ligako play-offean Portugaleten. Bideo honetan ikus dezakezu nola bizi izan duten estropada arraunlariek eta patroiak ontzi barrutik, minikameraren irudiei esker.
Nicole Maroño (Donostiarra): ''Lehen hiru postuetan sartuta, errazago izango genuke iganderako''
Donostiarrak irabazi du 2025eko Euskotren Ligako play-offeko aurreneko jardunaldia, Bermeon. Patroiak nabarmendu duenez, Portugaleten igandean jokatuko dutena beste lehiaketa bat izango da: "Ez da nahikoa bost puntu hauekin".
Zierbena eta Tolosaldea gailendu dira Getariako Ikurrinan
Zierbena eta Tolosaldea izan dira garaile Getariako uretan, baina, ikurrina irabazteaz gain, galipoak piztu egin dira Kontxaren atarian. Donostia Arraun Lagunak txapeldunak, berriz, Euskotren Liga eskuratu du hirugarren urtez segidan, laugarrenez bere historian.
2025eko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa uztailaren 5ean hasiko da Bilboko Banderarekin, eta abuztuaren 24an amaituko da, Getariako II. Ikurrinarekin.