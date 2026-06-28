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Jule Arkotxa: “Konfiantzarekin atera gara, eta helburua bete dugu"

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Jule Arkotxa
18:00 - 20:00
Jule Arkotxa. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakek ezin hobeto ekin dio Euskotren 2026 Ligari, Buitrago del Lozoyako Riosequillo urtegiko uretan nagusitu ondoren. Donostiako tripulazioak Canal de Isabel II Bandera irabazi du, eta lehen paladatik berretsi du uda honetan gainditu beharreko aurkari izaera. 

Arraun Lagunak Euskotren Liga

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