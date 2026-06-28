Jule Arkotxa: “Hemos salido con confianza y hemos cumplido el objetivo"
Arraun Lagunak ha arrancado de manera inmejorable la Liga Euskotren 2026 tras imponerse en aguas del pantano de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, donde la tripulación donostiarra se ha llevado la Bandera Canal de Isabel II y revalida desde la primera palada su condición de rival a batir este verano.
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Nagore Osoro sobre un posible monólogo de Arraun Lagunak: “Nadie se aburre de ganar y cuando ganamos lo hacemos por nuestro propio mérito"
Nagore Osoro ya ganó La Concha y dos ligas con Zumaia. Dejó el remo y volvió el pasado año de la mano de Tolosaldea. Este año ha dado el salto al campeón, Arraun Lagunak. Osoro ha destacado que ha encontrado en a un equipo que sigue con hambre de victoria.
Arraun Lagunak y Tolosaldea, favoritas para la Liga Euskotren
La Liga Euskotren comenzará la temporada el 28 de junio en Buitrago del Lozoya, Madrid. Arraun Lagunak y Tolosaldea son las grandes candidatas a ocupar los primeros puestos. El resto mantiene la vista puesta en la tanda de honor.
San Juan, optimista con la vuelta a la Liga Euskotren tras ocho años
Tras ocho años de ausencia, las Bateleras competirán en la Liga Euskotren. El entrenador Anartz Gereño sabe que estar en la tanda de honor será difícil, pero las remeras “intuyen las posibilidades de estar arriba”.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Cinco miembros de la familia Gereño en la trainera de San Juan
Tras lograr el ascenso, la trainera femenina de San Juan volverá a competir en la Liga Euskotren la próxima temporada. La familia Gereño ha influido mucho en este ascenso.
Segunda jornada del play-off de la Liga Euskotren de 2025: la regata de San Juan, desde dentro de la trainera
San Juan ha ganado el play-off de la Liga Euskotren, que ha finalizado en aguas de Portugalete; en este vídeo, puedes ver cómo han vivido las remeras y la patrona del equipo la regata de la segunda jornada.
Nicole Maroño (Donostiarra): ''Si entrábamos entre las tres primeras, lo teníamos más fácil para el domingo''
La patrona de Donostiarra, que es el equipo que ha ganado en la primera jornada del play-off de la Liga Euskotren de 2025, ha destacado que la regata del domingo, en Portugalete, es una competición "nueva": "Estos cinco puntos no son suficientes".
Zierbena y Tolosaldea se imponen en la Ikurriña de Getaria
Los galipos y Tolosaldea se han proclamado vencedores en aguas de Getaria. Zierbena ha demostrado, además, que Orio no es imbatible y se ha llevado la ikurriña. Mientras, Arraun Lagunak ha ganado, por tercer año consecutivo, por cuarta vez en su historia, la Liga Euskotren.
Calendario de la Euskotren Liga 2025
El Campeonato femenino arrancará el 5 de julio con la Bandera de Bilbao, y acabará el 24 de agosto, en Getaria.