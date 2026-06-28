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Jule Arkotxa: “Hemos salido con confianza y hemos cumplido el objetivo"

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Jule Arkotxa
18:00 - 20:00
Jule Arkotxa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jule Arkotxa: "Konfiantzarekin atera gara, eta helburua bete dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Arraun Lagunak ha arrancado de manera inmejorable la Liga Euskotren 2026 tras imponerse en aguas del pantano de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, donde la tripulación donostiarra se ha llevado la Bandera Canal de Isabel II y revalida desde la primera palada su condición de rival a batir este verano. 

Arraun Lagunak Euskotren Liga

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