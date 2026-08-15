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Ugaitz Astigarraga: “Le hemos dado muy buena inercia con un par de olas y hemos hecho un buen final”

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Ugaitz Astigarraga
18:00 - 20:00
Ugaitz Astigarraga, remero de Orio.
Euskaraz irakurri: Ugaitz Astigarraga: “Barrura sartzen ari ginela inertzia oso ona eman diogu olatu pare batekin eta bukaera ona egin dugu”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Orio ha ganado la undécima bandera de la Liga Eusko Label en Pasai Donibane. Ugaitz Astigarraga ha ganado primero con el equipo debido, según ha dicho, a la "inercia" que les han dado "un par de olas".

Orio Remo Eusko Label Liga

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