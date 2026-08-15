Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
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Ugaitz Astigarraga: “Le hemos dado muy buena inercia con un par de olas y hemos hecho un buen final”
Orio ha ganado la undécima bandera de la Liga Eusko Label en Pasai Donibane. Ugaitz Astigarraga ha ganado primero con el equipo debido, según ha dicho, a la "inercia" que les han dado "un par de olas".
Gorka Aranberri: “El equipo ha dado otro paso adelante este fin de semana"
Orio no baja el ritmo en la Eusko Label Liga, y este domingo también ha demostrado su superioridad al ganar la XXXIX Bandera de Hondarribia. Por su parte, Hondarribia ha completado una magnífica regata en aguas locales, terminando en la segunda posición de la clasificación.
Últimos metros de Orio en la Bandera de Hondarribia
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Bandera de Hndarribia de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Últimos metros de Orio en la Bandera de Ondarroa
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Bandera de Ondarroa de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Aitzol Elu: “Hemos apretado entre nosotros y hemos avanzado"
El remero de Orio Aitzol Elu se ha referido a la novena bandera conseguida en Ondarroa, en la 12ª jornada de la Liga Eusko Label. Ha señalado que el tiempo no les ha ayudado, pero con fuerza y, "con un par de mentiras", han podido conseguir la victoria.
Iker Zabala: “Puede sonar prepotente, pero es muy difícil que hagamos malas regatas y esta liga se nos escape"
"Estoy muy contento con el rendimiento de la trainera, aunque en momentos puntuales fallamos todavía", ha valorado el entrenador de Orio. "Pero siempre queremos más", ha advertido. En ese sentido, ha dicho que "Orio tiene que dar otro paso más".
Últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Gorka Aranberri: “Teníamos la vista puesta en ganar una bandera en Lekeitio por primera vez"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, habla de la bandera ganada en Lekeitio, en la 11ª jornada de la Liga Eusko Label.
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Santurtzi
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de la Ikurriña de Santurtzi en la Eusko Label Liga.