Los últimos metros de Orio
La San Nicolás ha dominado en aguas del Buitrago del Lozoya (Madrid) y ha ganado la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid en la primera regata de la temporada de la Liga Eusko Label.
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Gorka Aranberri: “Hemos empezado la temporada con buen pie"
Orio ha ganado la bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, la primera regata puntuable para la Liga Eusko Label disputada en el pantano de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya (Madrid), y confirma los pronósticos que le situaban como gran favorito.
Gorka Aranberri: “Si nos estancamos nos adelantarán por babor y estribor"
"Partimos desde un nivel más alto. Eso nos da un plus y se tiene que notar este verano", ha remacado el patrón de Orio. "Debemos buscar una mejora", ha agregado.
Orio redondea la temporada ganando su 16ª bandera
Con la conquista también de la Bandera de Portugalete, Orio ha batido este año todos los récords, embolsándose la Liga Eusko Label y La Concha.
Gorka Aranberri: ''A la temporada que ha realizado Orio le pondría un 10''
Orio se ha llevado la Bandera de Portugalete, logrando su decimosexta bandera de la Liga Eusko Label y batiendo todos los récords. "A la temporada que ha hecho Orio le pondría un 10", ha señalado el patrón de Orio, Gorka Aranberri.
Orio celebra con entusiasmo la conquista de La Concha
Orio se ha hecho con la 33ª Bandera de La Concha, y la afición no ha perdido la oportunidad de celebrarlo como se merece.
Orio gana por 33ª vez en La Concha
Orio se ha hecho con la Bandera de La Concha demostrando su total dominio. Tras ganar este año la Liga Eusko Label, los hombres de Iker Zabala han ganado por 33 veces la Bandera de La Concha.
Gorka Aranberri: ''Esta décima Bandera de La Concha va para él, para Joxe Mari''
El patrón de Orio se ha hecho este domingo con la décima Bandera de La Concha. "La décima Bandera va para él, para Joxe Mari", ha afirmado Aranberri totalmente emocionado.
Gorka Aranberri: ''Si nos han sancionado, aceptar la sanción y listo, no queda otra''
Zierbena y Orio llegarán igualadas a la segunda jornada de la Bandera de La Concha, a pesar de que los aguiluchos han ganado la tanda por tres segundos que han sido luego penalizados por una sanción disciplinaria con carácter previo a la salida.
Oriotarras reciben calurosamente a los campeones de la Liga Eusko Label
Orio se ha proclamado campeona de la Liga Eusko Label 2025 en aguas gallegas tras ganar 14 regatas. En casa les ha esperado la afición, un logro para celebrar todos juntos.