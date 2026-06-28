BANDERA PUEBLOS CON VIDA COMUNIDAD DE MADRID
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Los últimos metros de Orio

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Orioren azken metroak
18:00 - 20:00
Últimos metros de Orio. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Orioren azken metroak
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KIROLAK EITB

Última actualización

La San Nicolás ha dominado en aguas del Buitrago del Lozoya (Madrid) y ha ganado la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid  en la primera regata de la temporada de la Liga Eusko Label. 

Orio Remo Eusko Label Liga

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