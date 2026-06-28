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Gorka Aranberri: “Hemos empezado la temporada con buen pie"

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Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorka Aranberri: "Hanka onarekin hasi dugu denboraldia"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Orio ha ganado la bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, la primera regata puntuable para la Liga Eusko Label disputada en el pantano de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya (Madrid), y confirma los pronósticos que le situaban como gran favorito.

Orio

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