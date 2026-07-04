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Los últimos metros de Bermeo en la Bandera de Bilbao

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Bermeo minikamera
18:00 - 20:00
Los remeros de Bermeo. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Bermeoko azken metroak Bilboko Banderan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las últimas paladas de los remeros de la Bou Bizkaia, ganadores de la Bandera de Bilbao, vistas desde la minicámara.

Bermeo Urdaibai Eusko Label Liga

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