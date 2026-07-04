Los últimos metros de Bermeo en la Bandera de Bilbao
Las últimas paladas de los remeros de la Bou Bizkaia, ganadores de la Bandera de Bilbao, vistas desde la minicámara.
Te puede interesar
Asier Zurinaga: “Hoy ha sido espectacular"
El patrón de Bermeo se ha mostrado exultante y ha dedicado el triunfo a su madre, tras la inesperada victoria de la Bou Bizkaia en la Bandera de Bilbao en la que ha aventajado a Orio, la gran favorita, en cuatro segundos.
Zurinaga sobre su despiste con la estacha: “Por suerte se va a quedar en anécdota"
El patrón de Urdaibai ha reconocido que se trata de "un error grave e imperdonable", tras haber sido sancionado con 10 segundos por salir sin coger las estacha el pasado domingo. "Imagínate que se hubiese conseguido la victoria y por esa sanción no se hubiese podido ondear la bandera, pues hubiese sido auténtico drama", ha apostillado.
10 segundos de penalización a Bermeo por este error en la salida
En la primera jornada de la Eusko Label Liga, disputada en Madrid, el patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, no ha cogido la estacha en la mano cuando se ha dado la salida. Como consecuencia de esa infracción del reglamento, Bermeo ha recibido una penalización de 10 segundos. A pesar de ello, la Bou Bizkaia ha logrado ser cuarta en la regata.
Jon Salsamendi: ''Nosotros aspiramos a más, no estamos contentos con lo que estamos consiguiendo''
El entrenador de Urdaibai, Jon Salsamendi, no está satisfecho con la temporada realizada, no con los resultados, sino con cómo los están consiguiendo: con más sufrimiento que disfrute. Según nos cuenta, el equipo tiene la sensación de no haber conseguido sacar lo mejor de sí mismo.
A un remero de Urdaibai se le ha roto el remo en plena regata
Mikel Calleja ha visto cómo se le rompía el remo en plena regata, durante la disputa de la segunda tanda de la Bandera Orio Kanpina, de la Liga Eusko Label.
Bandera Fabrika de la Liga Eusko Label 2025: La regata de Bermeo vista desde el interior de la trainera
Bermeo ha quedado segunda en la Bandera Fabrika de la Liga Eusko Label y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata los remeros y el patrón, gracias a las imágenes de la minicámara.