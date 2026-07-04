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Asier Zurinaga: “Hoy ha sido espectacular"

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Asier Zurinaga Bermeo Urdaibai
18:00 - 20:00
Asier Zurinaga, patrón de Bermeo. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Asier Zurinaga: "Gaurkoa ikusgarria izan da"
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KIROLAK EITB

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El patrón de Bermeo se ha mostrado exultante y ha dedicado el triunfo a su madre, tras la inesperada victoria de la Bou Bizkaia en la Bandera de Bilbao en la que ha aventajado a Orio, la gran favorita, en cuatro segundos.

Bermeo Urdaibai Eusko Label Liga

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