REMO EN DIRECTO: IV Bandeira Barbanza Arousa de la Eusko Label Liga
Sigue en directo la retransmisión de la IV Bandeira Barbanza Arousa de la Eusko Label Liga.
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San Juan buscará la salvación en tierras gallegas
La Liga Eusko Label viaja este fin de semana a tierras gallegas, el sábado a Arousa y el domingo a Ares. Chapela ya sabe que el año que viene no competirá en la Liga ACT, pero San Juan, con seis puntos de margen, sigue con opciones de evitar el play-off de descenso.
Gorka Aranberri, el patrón que ha ondeado 100 banderas en la Liga Eusko Label
El zarauztarra Gorka Aranberri debutó con 16 años en casa y con el equipo local, 20 años después, y tras una fructífera trayectoria, ha ondeado la 100 Bandera de la Liga Eusko Label en casa.
Gorka Aranberri: "Esta victoria es muy bonita para cerrar el círculo"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha ganado 100 banderas en la Liga Eusko Label tras ganar hoy la Ikurriña de Zarautz en su localidad natal. Cree que su embarcación atraviesa un gran momento de forma, al igual que él.
Orio vuelve a mostrar su superioridad en la segunda jornada, y gana la Ikurriña de Zarautz
Los aguiluchos se han adjudicado con mucha claridad, este domingo, la victoria en la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz, y han ratificado su primer puesto del sábado. Por detrás de los de Gorka Aranberri, que se ha hecho con su bandera número cien en la Liga, se han clasificado Getaria, Lekittarra y Hondarribia, que han remado en la segunda tanda.
Gorka Aranberri: “Esto no está decidido"
Orio ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de la Ikuriiña de Zarautz. Los patroneados por Gorka Aranberri han aventajado en 10 segundos a Zierbena y en 15 a Bermeo, a falta de la segunda y definitiva jornada del domingo.
Orio golpea primero en la Ikurriña de Zarautz
Los aguiluchos logran una renta importante de 10 segundos de cara a hacerse con su decimotercera bandera del verano tras terminar por delante de Zierbena y Bermeo.
Ibai Camarero: “Estamos demostrando que podemos sacar un buen equipo cada fin de semana”
Hondarribia va quinta en la clasificación general de la Liga Eusko Label. Entrevistamos al remero Ibai Camarero y nos explica que es fruto del trabajo realizado. En cuanto a la juventud del equipo, ha subrayado que “han conseguido competir en la trainera con once" y que están contentos con ello.
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Orio abre un abismo en Getaria
La embarcación 'San Nikolas' ha aventajado en 16 segundos a Zierbena, segunda en la tanda, mientras que Hondarribia ha logrado la segunda plaza de la clasificación, a 8 segundos del ganador.