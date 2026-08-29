Los aguiluchos se han adjudicado con mucha claridad, este domingo, la victoria en la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz, y han ratificado su primer puesto del sábado. Por detrás de los de Gorka Aranberri, que se ha hecho con su bandera número cien en la Liga, se han clasificado Getaria, Lekittarra y Hondarribia, que han remado en la segunda tanda.