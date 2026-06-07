Euskadiko traineru txapelketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Xubane Uribarrena: “Banderak irabazten jarraitu nahi dugu, askorentzat aspergarria den arren"

Xubane Uribarrena, Arraun Lagunekeko arraunlaria
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. Argazkia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakeko arraunlaria bakarra da 2015etik traineruan jarraitzen duena. Gogor lan egin dutela nabarmendu du, eta asmoa banderak irabazten jarraitzea dela.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskadiko Traineru Txapelketa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X