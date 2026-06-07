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Xubane Uribarrena: “Queremos seguir ganando banderas, aunque para muchos sea aburrido"

Xubane Uribarrena, Arraun Lagunekeko arraunlaria
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Xubane Uribarrena: "Banderak irabazten jarraitu nahi dugu, askorentzat aspergarria den arren"
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KIROLAK EITB

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La remera de Arraun Lagunak, única que sigue en la trainera desde 2015, destaca que han trabajado duro y que la intención es seguir ganando banderas.

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