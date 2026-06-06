Getarian jokatuko da igande honetan Euskadiko Traineru Txapelketa
Dozena bat ontzik parte hartuko dute denboraldiko bigarren hitzordu ofizialean, aurreko asteburuan lurraldeko txapelketak egin ostean.
Getarian jokatuko dira igande honetan Euskadiko Traineru Txapelketak, denboraldiko bigarren hitzordu ofiziala, aurreko asteburuan lurraldeko txapelketak jokatu ostean, eta dozena bat tripulazio arituko dira bertan.
Gizonezkoen proba absolutuan, Zierbena, Santurtzi, Getaria eta Hondarribia arituko dira lehen txandan, 12:00etan, eta Urdaibai eta Orio, Bizkaiko eta Gipuzkoako txapeldunak, hurrenez hurren, eta Lekittarra eta Donostiarra txapeldunordeak arituko dira bigarrenean.
Ordubete geroago, emakumezkoen titulua izango da jokoan. Ondarroa, Lekittarra, Tolosaldea eta Hondarribia arituko dira lehen seriean, eta Kaiku eta Arraun Lagunak, Bizkaiko eta Gipuzkoako garaileak, hurrenez hurren, Deustu eta San Juanekin batera lehiatuko dira bigarrenean.
11:00etan, beteranoen estropadak izango dira jardunaldia irekitzeko: Plentzia, Iberia, Zumaia eta Illunbe arituko dira lehen txandan, eta Mundaka, Getxo, Badok 13 eta Fortuna bigarrenean.