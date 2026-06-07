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Arraun Lagunak laugarrenez gailendu da Euskadiko Txapelketan

Arraun Lagunak Euskadiko Txapeldun
18:00 - 20:00
Arraun Lagunak nagusi izan da Getariako uretan. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

San Juan bigarren izan da, sei segundora, eta Tolosaldea hirugarren, 11 segundora.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Euskadiko Traineru Txapelketa

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