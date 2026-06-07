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Oriok zortzigarrenez irabazi du Euskadiko Traineru Txapelketa

Orioko arraunlariak
18:00 - 20:00
Orio nagusi izan da Getariako uretan. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Aranberriren ontzia jaun eta jabe izan da Getariako uretan. Bigarren postua Donostiarrarentzat izan da, eta hirugarrena, Hondarribiarentzat. 

Euskadiko Traineru Txapelketa

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