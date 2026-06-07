EUSKADIKO TRAINERU TXAPELKETA
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Orio eta Arraun Lagunak, Euskadiko txapeldun

Gorka Aranberriren mutilek ez dute hutsik egin eta nagusitasunez bete dituzte aurreikuspenak igande honetan Getarian, gizonezkoen estropadan. Arraun Lagunakek gauza bera egin du emakumezkoen lehiaketan.

Euskadiko Txapelketa irabazleak

Orioko eta Arraun Lagunakeko tripulazioek Getariako uretan ospatu dute bere garaipena. Argazkiak: EiTB Kirolak.

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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok ez du kale egin eta aurreikuspen guztiak bete ditu Euskadiko Traineru Txapelketa irabazita, gaur, Getarian. Gorka Aranberriren mutilek ez diete aukerarik eman aurkariei. Donostiarra izan da bigarrena, eta Hondarribia, hirugarrena, lehen txanda irabazita. 

Emakumezkoen lehiaketan, berriz, Arraun Lagunak izan da azkarrena, eta Tolosaldea eta San Juan sailkatu dira ondoren. Donostiako traineruak lehen paladatik erakutsi du garaipena nahi zuela.

Gizonezkoen ohorezko txandan, Orio estropada haustera atera da hasieratik. Donostiarra gertu mantentzen saiatu den arren, ez da emozio gehiegi bizi eta lehen luzean argitu da irabazlea. Egia da bukaeran hiru segundoko aldea egon dela bakarrik bien artean, Arkaitz Diaz Kaiarribako patroiak egin dituen pare bat maniobrari esker olatuak hartzeko asmoz. Hala ere, oriotarren garaipena ez da arriskuan egon. Atzetik, Bermeok 27 segundora amaitu du eta Lekittarrak, 40ra.

Lehen txanda Hondarribiak kontrolatu lehen metroetatik, baina bukaeran sufritu egin du lehen postuan amaitzeko. Ama Guadalupekoak traineru erdiko aurrea mantendu du estropada osoan zehar Zierbenarekiko. Hori bai, azken luzean Ioseba Amunarrizen mutilen garaipena zalantzan jarri du Getariak, segundo batera jarri bai da hamaika segundo atzetik egon ondoren. Lehen postua hondarribitarren patroiak salbatu du ababorrera egindako azken mugimendu batekin olatu bat hartu ahal izateko. Santurtzik oso urruti amaitu du estropada.

Arraun Lagunakek abisua eman du udari begira

Emakumezkoen txapelketan, Arraun Lagunakek irabazi du ikurrina Tolosaldea eta San Juanen aurretik. Donostiakoek hasieratik erakutsi dute ez direla eguna pasatzera joan Getariara eta lehen luzean hautsi dute lasterketa. San Juanek, Kaikuk eta Desutok urrutitik ikusi behar izan dute irabazleek eman duten erakustaldia.

Lehen txanda Tolosaldeak kontrolatu du hasierarik amaierara arte. Bigarren, Hondarribia izan da zazpi segundora estropada oso serioa egin eta gero. Atzetik, Ondarroa eta Lekittarra.

Arraun Lagunak Orio Arrauna Euskadiko Traineru Txapelketa

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