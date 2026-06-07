Euskadiko traineru txapelketa
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Jon Urresti: “Horrelako txapelketak ez dira askotan irabazten, pisu handiko bandera da"

Jon Urresti, Orioko arraunlaria.
18:00 - 20:00
Jon Urresti, Orioko arraularia. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Urresti Orioko traineruko arraunlaria pozik agertu da Euskadiko Traineru Txapelketa irabazi ostean. Gainera, bere herrian irabazi dute, Getarian, eta berarentzat "pisu handiko" bandera dela nabarmendu du.

Orio Arrauna Euskadiko Traineru Txapelketa

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