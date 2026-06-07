Jon Urresti: “Horrelako txapelketak ez dira askotan irabazten, pisu handiko bandera da"
Jon Urresti Orioko traineruko arraunlaria pozik agertu da Euskadiko Traineru Txapelketa irabazi ostean. Gainera, bere herrian irabazi dute, Getarian, eta berarentzat "pisu handiko" bandera dela nabarmendu du.
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Xubane Uribarrena: “Banderak irabazten jarraitu nahi dugu, askorentzat aspergarria den arren"
Arraun Lagunakeko arraunlaria bakarra da 2015etik traineruan jarraitzen duena. Gogor lan egin dutela nabarmendu du, eta asmoa banderak irabazten jarraitzea dela.
Orio eta Arraun Lagunak, Euskadiko txapeldun
Gorka Aranberriren mutilek ez dute hutsik egin eta nagusitasunez bete dituzte aurreikuspenak igande honetan Getarian, gizonezkoen estropadan. Arraun Lagunakek gauza bera egin du emakumezkoen lehiaketan.
Euskadiko Traineru Txapelketa jokatuko da igande honetan Getarian
Dozena bat ontzik parte hartuko dute denboraldiko bigarren hitzordu ofizialean, aurreko asteburuan lurraldeko txapelketak egin ostean. ETB1en eta kirolakeitb.eus-en zuzenean ikusteko aukera izango da.