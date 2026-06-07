Campeonato de Euskadi de traineras
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jon Urresti: “Este tipo de campeonatos no se ganan muchas veces, es una bandera de peso"

Jon Urresti, Orioko arraunlaria.
18:00 - 20:00
Jon Urresti, huevero de Orio. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jon Urresti: "Horrelako txapelketak ez dira askotan irabazten, pisu handiko bandera da"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El remero de la trainera de Orio Jon Urresti se ha mostrado satisfecho tras ganar el Campeonato de Euskadi de Traineras, que además han ganado en Getaria, su pueblo, y ha destacado que para él es una bandera "de peso".

Orio Remo Campeonato de Euskadi de Traineras

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X