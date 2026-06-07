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Arraun Lagunak se impone por cuarta vez en el Campeonato de Euskadi

Arraun Lagunak Euskadiko Txapeldun
18:00 - 20:00
Arraun Lagunak ha sido superior en aguas de Getaria. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak laugarrenez gailendu da Euskadiko Txapelketan
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KIROLAK EITB

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San Juan ha sido segunda,a seis segundos, y Tolosaldea tercera, a 11.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Campeonato de Euskadi de Traineras

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