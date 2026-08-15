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Guillermo Thomas Silva gana la tercera etapa en el Storheia Summit

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Silva 1 (Arctic)
18:00 - 20:00
Guillermo Thomas Silva. Imagen: Arctic Race of Norway
Euskaraz irakurri: Guillermo Thomas Silva garaile hirugarren etapan, Storheia Summiten
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KIROLAK EITB

Última actualización

El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) ha logrado el primer puesto en la tercera etapa de la Arctic Race. El belga Van Eetvelt (Lotto) ha entrado segundo, junto a Silva. Pinarello (NSN Cycling) ha sido tercero en el Storheia Summit.

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