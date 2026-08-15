Guillermo Thomas Silva gana la tercera etapa en el Storheia Summit

La última etapa de la Vuelta a Burgos, la cual se ha disputado entre Caleruegas y Lagunas de Neila (137 km). Giulio Pellizzari se ha llevado la etapa tras imponerse en una escapada de seis corredores que ha comenzado a falta de tres kilómetros para finalizar la prueba. Por su parte Felix Gall ha mantenido el liderato en la clasificación general y coronandose así campeón de la Vuelta a Burgos 2026.