Guillermo Thomas Silva gana la tercera etapa en el Storheia Summit
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) ha logrado el primer puesto en la tercera etapa de la Arctic Race. El belga Van Eetvelt (Lotto) ha entrado segundo, junto a Silva. Pinarello (NSN Cycling) ha sido tercero en el Storheia Summit.
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El noruego Erlend Blikra gana al sprint la segunda etapa de la Arctic Race
Erlind Blikra, del equipo Uno X Mobility, se ha impuesto en la segunda etapa de la Arctic Race disputada entre Vesterålen-Andenes. El noruego se ha llevado la victoria al sprint, mientras que Ethan Vernon (NSN Cycling) ha entrado segundo, mientras que Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) se ha hecho con el tercer puesto.
Lonardi se lleva la primera etapa de la Arctic Race en un esprint masivo con una aparatosa caída de Paul Hennequin, ciclista de Euskaltel
El ciclista italiano del equipo Polti VisitMalta ha sido el más rápido en los metros finales, y se ha impuesto al francés Jason Tesson y al canadiense Riley Pickrell. El francés Paul Hennequin, ciclista del Euskaltel-Euskadi, ha sufrido una aparatosa caída contra las vallas dentro del último kilómetro. Afortunadamente no ha sufrido graves lesiones y ha llegado a meta por sus propios medios.
Xabier Isasa se impone en la sexta etapa de la Volta a Portugal
El ciclista de Urretxu ha estado todo el día en fuga, y batido al portugués Rui Oliveira al sprint, con un segundo grupo de corredores encima. Es la primera victoria profesional del guipuzcoano.
Perfiles y recorridos de todas las etapas de la Arctic Race 2026
La Arctic Race noruega se disputará entre el 13 y el 16 de agosto, y comenzará en Evenes, y concluirá en Narvik. Las cuatro etapas van a ser emitidas, en directo, por EITB.
Maite Urteaga se impone en la Vuelta a Castilla-La Mancha
Natalia Vasquez se ha llevado la última etapa, donde la gipuzkoana ha sido segunda y Lur Zufiria tercera.
Último kilómetro de la quinta etapa de la Vuelta a Burgos
La última etapa de la Vuelta a Burgos, la cual se ha disputado entre Caleruegas y Lagunas de Neila (137 km). Giulio Pellizzari se ha llevado la etapa tras imponerse en una escapada de seis corredores que ha comenzado a falta de tres kilómetros para finalizar la prueba. Por su parte Felix Gall ha mantenido el liderato en la clasificación general y coronandose así campeón de la Vuelta a Burgos 2026.
Felix Gall se corona en la Vuelta a Burgos tras el recital de Pellizzari en la etapa reina
El ciclista austríaco del Decathlon ha asegurado el maillot morado de campeón de la ronda burgalesa tras resistir con solvencia en la mítica ascensión final, una exigente jornada reina de las Lagunas de Neila donde el joven escalador italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA) se ha exhibido en solitario para llevarse la victoria de etapa.
Matthew Brennan no da opción al esprint en Briviesca y repite victoria en la Vuelta a Burgos
El joven talento del Visma-Lease a Bike ha vuelto a exhibir su tremendo potencial en una llegada masiva perfecta, donde el pelotón ha neutralizado todos los intentos de fuga antes de la línea de meta. Felix Gall, por su parte, mantiene el maillot morado de líder a falta de la última y decisiva jornada en las Lagunas de Neila.
Último kilómetro de la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos
La cuarta etapa de la Vuelta a Burgos disputada entre Palazuelos de Muñó y Briviesca (178 km) se ha decidido en un apretado esprint en el que se ha impuesto el británico Matthew Brennan (Visma). Vuelve a ver aquí el último kilómetro de la etapa.