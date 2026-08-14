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El noruego Erlend Blikra gana al sprint la segunda etapa de la Arctic Race

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Erlend Blikra
18:00 - 20:00

Erlind Blikra en la meta de Andenes. Imagen: Acrtic Race of Norway

Euskaraz irakurri: Erlend Blikra norvegiarrak esprintean irabazi du Arctic Raceko bigarren etapa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Erlind Blikra, del equipo Uno X Mobility, se ha impuesto en la segunda etapa de la Arctic Race disputada entre Vesterålen-Andenes. El noruego se ha llevado la victoria al sprint, mientras que Ethan Vernon (NSN Cycling) ha entrado segundo, mientras que Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) se ha hecho con el tercer puesto.

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