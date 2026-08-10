Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Alemania 2026
El Tour de Alemnia 2026 va a comenzar el 19 de agosto, miércoles, en Bad Orb, y va a finalizar el próximo domingo 23 de agosto en Heilbronn. La carrera consta de una prólogo y cuatro etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB.
Estas son las etapas que completan el recorrido del Tour de Alemania:
Prólogo, miércoles 19 de agosto:
Bad Orb-Bad Orb (2,6 kilómetros)
Perfil de la etapa prólogo del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour
Ficha técnica
- Etapa: Prólogo (19 de agosto, miércoles)
- Recorrido: Bad Orb–Bad Orb.
- Distancia: 2,6 km
- Horario de salida: 14:00
- Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
- Premio de la montaña: No hay cotas puntuables.
Etapa 1, jueves 20 de agosto:
Bad Orb-Schwäbisch Hall (215,3 kilómetros)
Perfil de la primera etapa del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour
Ficha técnica
- Etapa: 1ª etapa (20 de agosto, jueves)
- Recorrido: Bad Orb–Schwäbisch Hall.
- Distancia: 215,3 km
- Horario de salida: 11:15
- Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
- Premio de la montaña: Reicholzheim, en el kilómetro 91,2; y Hermersberg, en el km 161.
Etapa 2, viernes 21 de agosto:
Schwäbisch Hall-Offenbach an der Queich (197 kilómetros)
Perfil de la segunda etapa del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour
Ficha técnica
- Etapa: 2ª etapa (21 de agosto, viernes)
- Recorrido: Schwäbisch Hall-Offenbach an der Queich.
- Distancia: 197 km
- Horario de salida: 12:05
- Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
- Premio de la montaña: Juxkopf, en el kilómetro 38,9.
Etapa 3, sábado 22 de agosto:
Herxheim bei Landau/Pfalz-Bad Dürkheim (170,8 kilómetros)
Perfil de la tercera etapa del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour
Ficha técnica
- Etapa: 3ª etapa (22 de agosto, sábado)
- Recorrido: Herxheim bei Landau/Pfalz-Bad Dürkheim.
- Distancia: 170,8 km
- Horario de salida: 13:15
- Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
- Premio de la montaña: Lolosruhe, en el kilómetro 37,9; Kalmit, en el km 56,4; Kalmit, en el km 70,7; Rotsteig, en el km 136,6; y Annaberg, en el km 154,4.
Etapa 4, domingo 23 de agosto:
Heilbronn-Heilbronn (156,5 kilómetros)
Perfil de la cuarta etapa del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour
Ficha técnica
- Etapa: 4ª etapa (23 de agosto, domingo)
- Recorrido: Heilbronn-Heilbronn.
- Distancia: 156,5 km
- Horario de salida: 12:25
- Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
- Premio de la montaña: Schloss Stocksberg, en el kilómetro 15,8; Jägerhaus, en el km 101,8; Jägerhaus, en el km 123,2; y Jägerhaus, en el km 144,5.
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