Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Alemania 2026

El Tour de Alemnia 2026 va a comenzar el 19 de agosto, miércoles, en Bad Orb, y va a finalizar el próximo domingo 23 de agosto en Heilbronn. La carrera consta de una prólogo y cuatro etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB.

Estas son las etapas que completan el recorrido del Tour de Alemania: