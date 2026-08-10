Del 19 al 23 de agosto
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Alemania 2026

El Tour de Alemania se disputará entre el 19 y el 23 de agosto, y comenzará en Bad Orb, y concluirá en Heilbronn. Las cinco jornadas de la carrera van a ser emitidas, en directo, por EITB.
Alemaniako Itzulia, portada

Perfil de la tercera etapa del Tour de Alemania. Imagen: Lidl Deutschland Tour

Euskaraz irakurri: 2026ko Alemaniako Itzuliaren etapa guztien profilak eta ibilbideak
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Tour de Alemnia 2026 va a comenzar el 19 de agosto, miércoles, en Bad Orb, y va a finalizar el próximo domingo 23 de agosto en Heilbronn. La carrera consta de una prólogo y cuatro etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB.

Estas son las etapas que completan el recorrido del Tour de Alemania:

Prólogo, miércoles 19 de agosto:

Bad Orb-Bad Orb (2,6 kilómetros)

Perfil de la etapa prólogo del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour

Ficha técnica

  • Etapa: Prólogo (19 de agosto, miércoles)
  • Recorrido: Bad Orb–Bad Orb.
  • Distancia: 2,6 km
  • Horario de salida: 14:00
  • Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) |  (42 km/h)
  • Premio de la montaña: No hay cotas puntuables.

Etapa prólogo

Etapa 1, jueves 20 de agosto:

Bad Orb-Schwäbisch Hall (215,3 kilómetros)

Perfil de la primera etapa del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour

Ficha técnica

  • Etapa: 1ª etapa (20 de agosto, jueves)
  • Recorrido: Bad Orb–Schwäbisch Hall.
  • Distancia: 215,3 km
  • Horario de salida: 11:15
  • Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) |  (42 km/h)
  • Premio de la montaña: Reicholzheim, en el kilómetro 91,2; y Hermersberg, en el km 161.

1ª etapa

Etapa 2, viernes 21 de agosto:

Schwäbisch Hall-Offenbach an der Queich (197 kilómetros)

Perfil de la segunda etapa del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour

Ficha técnica

  • Etapa: 2ª etapa (21 de agosto, viernes)
  • Recorrido: Schwäbisch Hall-Offenbach an der Queich.
  • Distancia: 197 km
  • Horario de salida: 12:05
  • Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) |  (42 km/h)
  • Premio de la montaña: Juxkopf, en el kilómetro 38,9.

2ª etapa

Etapa 3, sábado 22 de agosto:

Herxheim bei Landau/Pfalz-Bad Dürkheim (170,8 kilómetros)

Perfil de la tercera etapa del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour

Ficha técnica

  • Etapa: 3ª etapa (22 de agosto, sábado)
  • Recorrido: Herxheim bei Landau/Pfalz-Bad Dürkheim.
  • Distancia: 170,8 km
  • Horario de salida: 13:15
  • Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) |  (42 km/h)
  • Premio de la montaña: Lolosruhe, en el kilómetro 37,9; Kalmit, en el km 56,4; Kalmit, en el km 70,7; Rotsteig, en el km 136,6; y Annaberg, en el km 154,4.

3ª etapa

Etapa 4, domingo 23 de agosto:

Heilbronn-Heilbronn (156,5 kilómetros)

Perfil de la cuarta etapa del Tour de Alemania 2026. Imagen: Lidl Deutschland Tour

Ficha técnica

  • Etapa: 4ª etapa (23 de agosto, domingo)
  • Recorrido: Heilbronn-Heilbronn.
  • Distancia: 156,5 km
  • Horario de salida: 12:25
  • Horario de llegada: (46 km/h) | (44 km/h) |  (42 km/h)
  • Premio de la montaña: Schloss Stocksberg, en el kilómetro 15,8; Jägerhaus, en el km 101,8; Jägerhaus, en el km 123,2; y Jägerhaus, en el km 144,5.

4ª etapa

Otras competiciones de ciclismo Ciclismo Vuelta a Alemania

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lonardi se lleva la primera etapa de la Arctic Race en un esprint masivo con una aparatosa caída de Paul Hennequin, ciclista de Euskaltel

El ciclista italiano del equipo Polti VisitMalta ha sido el más rápido en los metros finales, y se ha impuesto al francés Jason Tesson y al canadiense Riley Pickrell. El francés Paul Hennequin, ciclista del Euskaltel-Euskadi, ha sufrido una aparatosa caída contra las vallas dentro del último kilómetro. Afortunadamente no ha sufrido graves lesiones y ha llegado a meta por sus propios medios.

Giulio Pellizzari Burgoseko Itzuliko azken etaparen garailea.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Último kilómetro de la quinta etapa de la Vuelta a Burgos

La última etapa de la Vuelta a Burgos, la cual se ha disputado entre Caleruegas y Lagunas de Neila (137 km). Giulio Pellizzari se ha llevado la etapa tras imponerse en una escapada de seis corredores que ha comenzado a falta de tres kilómetros para finalizar la prueba. Por su parte Felix Gall ha mantenido el liderato en la clasificación general y coronandose así campeón de la Vuelta a Burgos 2026.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X