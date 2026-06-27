Ayala Serrano, campeona de España sub-23 en línea

La ciclista gipuzkoana Ayala Serrano (Cantabria Deporte - Rio Miera) se ha proclamado campeona nacional en la categoría sub-23 femenina de los Campeonatos de España, que se celebran en Sabiñánigo (Huesca) entre el 25 y el 28 de junio.

Las sub-23 compitieron en la misma prueba que las mujeres élite y élite UCI. En la prueba absoluta, en la que la ciclista navarra Paula Ostiz (Movistar) ha conseguido la medalla de bronce, la guipuzcoana terminó novena, a 1:25 de Mireia Benito, pero fue la más rápida de su categoría de edad. Completaron el podio Alba Codony (Massi-Baix Ter), décima en la carrera, y Leyre Almena (Río Miera), decimotercera.

Por su parte, Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) ha terminado en segundo lugar en la categoría élite después de ser una de las grandes protagonistas de la jornada. La zumaiarra ha logrado escaparse y tener alrededor de tres minutos de ventaja sobre sus perseguidoras, pero en el tramo final la han cazado y en el último repecho, agotada, no ha podido resistir el ataque final de las favoritas. Finalmente, ha terminado sexta y subcampeona en la categoría élite, por detrás de Sandra Alonso (Eneicat-Be Call).