CLÁSICA DE ANDORRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Tom Pidcock se impone en el esprint a Carlos Verona en la Clásica de Andorra

Publicidad
Ton Pidcock Andorran garaile
18:00 - 20:00
Tom Pidcock se impone en el esprint a Carlos Verona en la Clásica de Andorra.
Euskaraz irakurri: Tom Pidcock esprintean nagusitu zaio Carlos Veronari Andorrako Klasikoan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) se ha impuesto en la segunda edición de la Clásica de Andorra tras ser más rápido al esprint que Carlos Verona (Lidl-Trek). El norteamericano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) ha terminado tercero a 10". Con está victoria, el de Leeds suma ya 14 victorias profesionales y coge el relevo del danés Mattias Skjelmose, ganador de la primera edición. La prueba estuvo marcada por la gran dureza del trazado y también por el calor. 

UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X