Tom Pidcock se impone en el esprint a Carlos Verona en la Clásica de Andorra
El británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) se ha impuesto en la segunda edición de la Clásica de Andorra tras ser más rápido al esprint que Carlos Verona (Lidl-Trek). El norteamericano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) ha terminado tercero a 10". Con está victoria, el de Leeds suma ya 14 victorias profesionales y coge el relevo del danés Mattias Skjelmose, ganador de la primera edición. La prueba estuvo marcada por la gran dureza del trazado y también por el calor.
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Alex Aranburu ha rozado la gloria en la Vuelta a Bélgica, donde ha perdido el liderato en la última etapa frente al belga Jasper Philipsen, que se ha impuesto al esprint en Hoeilaart y se ha llevado también la clasificación general por solo unos segundos.
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El ciclista francés Romain Grégoire (Groupama) ha sobrevivido a la embestida final de Tadej Pogacar y ha ganado desde la fuga. En féminas, la ciclista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha dado el primer golpe entre las favoritas y se ha impuesto en solitario.