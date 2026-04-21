Recorrido y perfil de la Clásica Lieja–Bastoña–Lieja 2026

La Lieja–Bastoña–Lieja se disputa este domingo, 26 de abril. La carrera presentará un desenlace renovado, ya que la organización ha decidido reforzar el tramo previo a las ascensiones históricas con la incorporación de dos nuevos puertos, una modificación que podría animar los movimientos lejanos en la gran clásica de las Ardenas. La carrera se podrá seguir en directo en Kirolakeitb.eus a partir de las 14:00 horas y en ETB1 a partir de las 15:00 horas.

Así, el recorrido incluirá el Col du Maquisard y la Côte de Desnié, encadenados entre el Col du Rosier y La Redoute, uno de los puntos clave de la carrera. Tras ellos, el trazado mantendrá su dureza tradicional con el paso por la Côte des Forges y la ya decisiva Roche-aux-Faucons, última dificultad del día situada a 13 kilómetros de la línea de meta.