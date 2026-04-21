Gran clásica de las Ardenas
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Recorrido y perfil de la Clásica Lieja–Bastoña–Lieja 2026

La carrera presentará un desenlace renovado, ya que la organización ha decidido reforzar el tramo previo a las ascensiones históricas con la incorporación de dos nuevos puertos: Col du Maquisard y Côte de Desnié.
Perfil-Lieja-Bastogne-Lieja-2026
Perfil de la Lieja–Bastoña–Lieja. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Lieja–Bastogne–Lieja 2026 klasikoaren ibilbidea eta profila
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Lieja–Bastoña–Lieja se disputa este domingo, 26 de abril. La carrera presentará un desenlace renovado, ya que la organización ha decidido reforzar el tramo previo a las ascensiones históricas con la incorporación de dos nuevos puertos, una modificación que podría animar los movimientos lejanos en la gran clásica de las Ardenas. La carrera se podrá seguir en directo en Kirolakeitb.eus a partir de las 14:00 horas y en ETB1 a partir de las 15:00 horas.

Así, el recorrido incluirá el Col du Maquisard y la Côte de Desnié, encadenados entre el Col du Rosier y La Redoute, uno de los puntos clave de la carrera. Tras ellos, el trazado mantendrá su dureza tradicional con el paso por la Côte des Forges y la ya decisiva Roche-aux-Faucons, última dificultad del día situada a 13 kilómetros de la línea de meta.

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) conquistó el pasado domingo la 60ª edición de la Amstel Gold Race. En la 'Clásica de la cerveza', el doble campeón olímpico inició de la mejor manera una semana en la que aspira a retar al gran hombre del pelotón, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), en la Lieja-Bastoña-Lieja, la tercera de las carreras en las Ardenas y que llegará después de la Flecha Valona.

En los últimos cinco años, los dos han dominado 'La Decana', con Evenepoel ganando dos veces (2022 y 2023) y Pogacar, tres (2021, 2024 y 2025).

Evenepoel y Paula Blasi firman su primera victoria en la Amstel Gold Race
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