Recorrido y perfil de la Clásica Lieja–Bastoña–Lieja 2026
La Lieja–Bastoña–Lieja se disputa este domingo, 26 de abril. La carrera presentará un desenlace renovado, ya que la organización ha decidido reforzar el tramo previo a las ascensiones históricas con la incorporación de dos nuevos puertos, una modificación que podría animar los movimientos lejanos en la gran clásica de las Ardenas. La carrera se podrá seguir en directo en Kirolakeitb.eus a partir de las 14:00 horas y en ETB1 a partir de las 15:00 horas.
Así, el recorrido incluirá el Col du Maquisard y la Côte de Desnié, encadenados entre el Col du Rosier y La Redoute, uno de los puntos clave de la carrera. Tras ellos, el trazado mantendrá su dureza tradicional con el paso por la Côte des Forges y la ya decisiva Roche-aux-Faucons, última dificultad del día situada a 13 kilómetros de la línea de meta.
El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) conquistó el pasado domingo la 60ª edición de la Amstel Gold Race. En la 'Clásica de la cerveza', el doble campeón olímpico inició de la mejor manera una semana en la que aspira a retar al gran hombre del pelotón, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), en la Lieja-Bastoña-Lieja, la tercera de las carreras en las Ardenas y que llegará después de la Flecha Valona.
En los últimos cinco años, los dos han dominado 'La Decana', con Evenepoel ganando dos veces (2022 y 2023) y Pogacar, tres (2021, 2024 y 2025).
Te puede interesar
Usoa Ostolaza triunfa en el Gran Premio Ciudad de Eibar
La ciclista del Laboral Kutxa se ha impuesto en solitario en la meta de Eibar tras resolver la carrera en la ascensión a Izua.
Evenepoel y Paula Blasi firman su primera victoria en la Amstel Gold Race
Evenepoel se ha impusto en un esprint entre dos al danés y defensor del título Mattias Skjelmose. Mientras, la ciclista catalana Paula Blasi ha conseguido este domingo un triunfo histórico en la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina.
Los últimos metros que han dado la victoria a Pinarello en la quinta etapa de O Gran Camiño
El italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling) ha ganado la quinta y última etapa de O Gran Camiño. En la general, Adam Yates (UAE) ha quedado en primera posición, Nordhagen (Visma) en segunda y el propio Pinarello (NSN Cycling) en tercera.
Pinarello gana la última etapa y Adam Yates se lleva la general de O Gran Camiño
El británico Adam Yates ha conseguido defender el maillot amarillo que había logrado en la jornada del viernes para suceder al canadiense Derek Gee como vencedor de la carrera gallega.
El ataque final y la victoria de Adam Yates en la etapa reina de O Gran Camiño
El británico ha arrancado a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie ha conseguido seguirle. Lo ha intentado el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le ha sido imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.
Adam Yates vence en Cabeza de Meda y alcanza el liderato de O Gran Camiño
El líder de UAE Team Emirates se impuso en solitario en el Alto de Cabeza de Meda tras atacar a 3,5 kilómetros de meta y dejar atrás a todos sus rivales.
Romeo gana en Padrón con una exhibición y Pinarello es el nuevo líder
El vallisoletano del equipo Movistar se ha alzado con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada entre Carballo y Padrón. Así, el joven ciclista de 22 años ha conseguido su sexta victoria como profesional.
Iván Romeo cruza en solitario la meta en la tercera etapa de O Gran Camiño
El joven ciclista vallisoletano ha dado una auténtica exhibición de fuerza y ha llegado a meta solo. Alessandro Pinnarello (NSN Cycling Team) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) han llegado a 15 segundos, segundo y tercer clasificado en la etapa, respectivamente.
Presentan el VIII Gran Premio Eibar Hiria
La prueba de categoría UCI reunirá en las carreteras vascas a 11 equipos femeninos de nivel internacional. Serán 108 kilometros de recorrido, con la exigente subida final a Ixua, a apenas 6 kilómetros y medio de la meta.