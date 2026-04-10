Itzulia: 5. etapa
Auto batek Markel Beloki jo du!

18:00 - 20:00

Auto batek Markel Beloki jo du. Argazkia: EITB

KIROLAK EITB

Itzuliko 5. etapa lehiatzen ari zenean, helmugarako 45 kilometroren faltan, Lidl-Trek taldeko auto batek kolpe bat eman dio Markel Beloki euskal txirrindulariari. Susto galanta hartu du, baina, zorionez, ez da ezer larririk gertatu.

Itzulia: gizonezkoen 5. etapa Markel Beloki Itzulia Basque Country

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
