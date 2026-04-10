Itzulia: 5ª etapa

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¡Un coche ha golpeado a Markel Beloki!

18:00 - 20:00
El coche ha golpeado a Markel Beloki. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Autoak Markel Beloki jo du!
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KIROLAK EITB

Última actualización

Mientras disputaba la quinta etapa de la Itzulia, a falta de 45 kilómetros para meta, el coche del Lidl-Trek ha dado un golpe al ciclista vasco Markel Beloki, que se ha llevado un buen susto, aunque afortunadamente no ha ocurrido nada grave.

Quinta etapa Itzulia masculina Markel Beloki Itzulia Basque Country

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