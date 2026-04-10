¡Un coche ha golpeado a Markel Beloki!
Mientras disputaba la quinta etapa de la Itzulia, a falta de 45 kilómetros para meta, el coche del Lidl-Trek ha dado un golpe al ciclista vasco Markel Beloki, que se ha llevado un buen susto, aunque afortunadamente no ha ocurrido nada grave.
Te puede interesar
Resumen de la 5ª etapa de la Itzulia, ganada por Paul Seixas
El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon) ha logrado su tercera victoria de etapa en la Itzulia 2026, en la quinta etapa con salida y llegada en Galdakao. A falta de 30 kilómetros, se ha lanzado en la escapada junto al alemán Florian Lipowitz (Red Bull), y entre ambos se ha decidido el vencedor en el sprint final.
Un intratable Paul Seixas se lleva la etapa reina de la Itzulia
Paul Seixas y Florian Lipowitz han reventado la carrera en el ascenso a Izua, y en la meta de Eibar se ha impuesto el ciclista de 19 años, que suma su tercera victoria en la Itzulia. El resto de favoritos, entre ellos Primoz Roglic y Ion Izagirre, han llegado con más de un minuto de retraso.
Duelo entre Seixas y Lipowitz en el último kilómetro
El líder de la Itzulia, Paul Seixas (Decathlon), se ha impuesto en la etapa reina disputada en Eibar, consiguiendo su tercera victoria en esta edición. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) y Javier Romo (Movistar) han sido segundo y tercero, respectivamente.
EN DIRECTO: Etapa reina de la Itzulia Basque Country (Eibar-Eibar, 176.2 kms)
Sigue en directo la retransmisión de la 5ª etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Eibar. Desde las 15:05 horas y hasta las 18:15, no te pierdas ningún detalle de la etapa reina de la presente edición.
Pello Bilbao: “Mi mentalidad, en toda la Itzulia, ha sido la de esperar hasta el final, gestionar las fuerzas lo mejor posible”
El ciclista vizcaíno del Bahrain-Victorious está situado en la undécima posición de la general de la carrera, y ha mostrado un buen nivel en la etapa de Galdakao, que se ha adjudicado Alex Aranburu.
Ion Izagirre: “¿Si pienso en el pódium? Sí, ¿por qué no?”
El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha firmado una excelente etapa, en el día en que su compañero Alex Aranburu ha ganado, en Galdakao, en la Itzulia. Izagirre ha obtenido el cuarto puesto en la jornada, y ocupa esa misma posición en la clasificación general.
Alex Aranburu: “Muy contento, siempre es especial ganar en casa”
El ciclista vasco del Cofidis se ha adjudicado, en Galdakao, la cuarta etapa de la Itzulia de 2026, con una espectacular ascensión en el último kilómetro. Es la tercera victoria de su carrera en la Itzulia.
Así ha ganado Alex Aranburu en Galdakao en la Itzulia, con una excelente actuación en la subida final
El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha sido el más fuerte en la cuarta etapa de la Itzulia de 2026, y ha ganado por tercera vez en su carrera en la ronda vasca. Aranburu ha superado, en los últimos metros, a Tobias Halland Johannessen, del Uno-X Mobility, y se ha hecho con una victoria de enorme valor.
El guipuzcoano Alex Aranburu firma un final de etapa antólogico y se lleva la victoria en Galdakao
Por detrás, Lipowitz y Roglic han atacado a Paul Seixas, y el líder de la carrera ha respondido con suficiencia, mostrándose muy sólido. Es más, la joven estrella gala ha reforzado su liderato con un puñado de segundos.