2026ko Itzuliaren ibilbide ofiziala aurkeztu dute

Lasterketa apirilaren 6tik 11ra bitartean lehiatuko da, eta Bilbon hasiko da, erlojupeko batekin.

2025eko Itzuliaren artxiboko argazkia
2026ko Itzuliaren ibilbide ofiziala aurkeztu dute asteazken honetan, Eibarren. Andoni Ameztoy Eibarko kirol zinegotzia eta Javier Riaño OCETAren lehendakaria izan dira prentsaurrekoan.

Apirilaren 6tik 11ra, txirrindulariek sei etapa etapa egingo dituzte, 809,6 kilometro16.154 metroko desnibel metatua eta 29 mendate puntuagarri aurretik dituztela: lehen mailako 4, bigarren mailako 7 eta hirugarren mailako 18. 

1. etapa | Bilbo–Bilbo (13,9 km)

Itzulia banakako erlojupeko labur batekin hasiko da, lehen aldeak markatzeko aproposa. 2021ean pandemiagatik ikuslerik gabe egin behar izan zen erlojupekoa berreskuratuko dute aurten. 13,9 kilometroko ibilbidea ez da erabakigarria izango, baina hasierako estrategiak agerian gera daitezke.

2. etapa | Iruñea–Mendukilo haitzuloak (164,1 km)

Bigarren egunean, txirrindulariak bete-betean sartuko dira Itzuliaren ibilbide-tarte klasikoan. Izan ere, 3.300 metrotik gorako malda metatua dauka, luzea bezain konstantea da eta, amaiera txundigarria ez bada ere, ezin nekagarriagoa izango da.

Oso egun egokia izan daiteke ondo antolatutako ihesaldiak egiteko edo sailkapen nagusiko taldeak lasterketa tenkatzen hasteko. Faboritoek adi-adi egon beharko dute.

3. etapa | Basauri–Basauri (152,8 km)

Etapa luzea ez den arren, ia 2.900 metroko desnibela du. Ibilbide zirkularrak erritmo bizia jarriko du hasieratik.

Hala, urruneko erasoak izan daitezke, sailkapen nagusia estua bada. Ez da etapa erabakigarria, baina arriskutsua izan daiteke ondo ez dabilenentzat. 

4. etapa | Galdakao–Galdakao (167,2 km)

3.200 metro baino gehiagoko desnibelarekin, etapa honek erregulartasunez jardutea eta lasterketa ondo irakurtzea eskatzen ditu. 

 

5. etapa | Eibar–Eibar (176,2 km)

Apirilaren 10ekoa jardunaldirik gogorrena da. 176,2 kilometro eta 3.841 metroko desnibela izanik, sailkapen nagusirako egun esanguratsua da.

Aurreikuspenen arabera, faborito nagusien arteko erasoak izan daitezke.

6. etapa | Bergara–Bergara (135,2 km)

Azken etapa ez da arrunta izango. Laburragoa bada ere, ia-ia 3.000 metroko malda edukiko duenez, nahikoa izango da tentsioari amaierara arte eusteko.

Sailkapen nagusia estua bada, txirrindulariek etengabe kontrolatu beharko dituzte aurkariak.

Itzulia Bilbon hasiko da
Basauri 2026ko Itzuliko etapa baten irteera eta helmuga izango da
Galdakao 2026ko Itzuliko etapa baten irteera eta helmuga izango da
