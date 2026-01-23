2026ko Itzulia
2026ko Itzuliko etapa bat Basaurin hasi eta amaituko da

Basauriko Udalak eta OCETAk hitzarmena sinatu dute, udalerria hurrengo edizioko etapa bateko egoitza izan dadin.
Basauri
Akordioa sinatzea. Argazkia: Oceta

Azken eguneratzea

Basauri 2026ko Itzuliko egoitzetako bat izango da, udalak eta OCETAk lankidetza-kontratua sinatu ondoren, probaren hurrengo edizioko etapa bat udalerrian hasi eta amaituko baita.

2024an, udalerrian hasi eta amaitu zen Itzulia Womeneko etapa bat. Javier Riaño, OCETAko presidenteak, hitzarmenaren garrantzia azpimarratu du: “Basaurik zenbait urte daramatza goi-mailako txirrindularitzaren aldeko apustua egiten, eta guretzat garrantzitsua da Itzulia Womenen ostean udalak Itzulia ere herrira ekarri nahi izana”.

Basauriko alkateak adierazi du Itzulia Womenek arrakasta handia izan zuela Basaurin, eta oraingoan ere Itzuliak harrera bikaina izatea espero duela.

Txirrindularitza Itzulia Basque Country

