Presentado el recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026

La carrera se disputará del 6 al 11 de abril, arrancando en Bilbao con una contrarreloj.
Euskaraz irakurri: Basque Country 2026 Itzuliaren ibilbide ofiziala aurkeztu dute
Este miércoles se ha llevado a cabo la presentación del recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026 en Eibar. El acto ha contado con la presencia del concejal de deportes de Eibar, Andoni Ameztoy y de Javier Riaño, presidente de OCETA, en una rueda de prensa que ha servido para desgranar los detalles de la carrera.

La edición de 2026 se celebrará del 6 al 11 de abril y constará de seis etapas, con un total de 809,6 kilómetros, más de 16.154 metros de desnivel acumulado y 29 puertos puntuables, repartidos en 4 de primera categoría, 7 de segunda y 18 de tercera. 

1ª etapa | Bilbao – Bilbao (13,9 km)

La Itzulia arrancará con una contrarreloj individual breve, ideal para marcar las primeras diferencias. Se recupera la contrarreloj que en 2021, se tuvo que realizar sin público por la pandemia. Con apenas 13,9 kilómetros, no se esperan grandes huecos, pero sí un primer orden en la clasificación general.

Los especialistas y corredores potentes pueden vestirse de líder, mientras que los escaladores intentarán limitar pérdidas. No será decisiva, pero sí condicionará la estrategia de los primeros días.

2ª etapa | Pamplona-Iruña – Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

La segunda jornada introduce de lleno el terreno clásico de la Itzulia. Con más de 3.300 metros de desnivel acumulado, el recorrido es largo y constante, sin un final explosivo, pero con desgaste continuo.

Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera. Los favoritos deberán estar atentos, aunque es probable que no busquen aún un ataque definitivo.

 

3ª etapa | Basauri – Basauri (152,8 km)

Etapa de kilometraje medio, pero con casi 2.900 metros de desnivel. El recorrido circular suele generar ritmo alto desde el inicio, con poco espacio para la relajación.

Aquí pueden aparecer ataques lejanos si la general está ajustada. No es una etapa claramente decisiva, pero sí peligrosa para corredores mal colocados o con equipos justos.

4ª etapa | Galdakao – Galdakao (167,2 km)

Con más de 3.200 metros de desnivel, esta etapa vuelve a exigir regularidad y buena lectura de carrera. 

Los equipos con varios corredores bien situados pueden jugar sus cartas. El cansancio acumulado empieza a notarse y la selección natural del pelotón será evidente.

5ª etapa | Eibar – Eibar (176,2 km)

Es la jornada más dura de la edición. Los 176,2 kilómetros y los 3.841 metros de desnivel positivo, junto al terreno habitual de Eibar, la convierten en el gran día para la clasificación general. Aquí se esperan ataques directos entre los principales favoritos. 

6ª etapa | Bergara – Bergara (135,2 km)

La última etapa acumula casi 3.000 metros de desnivel, suficiente para mantener la tensión hasta el final.

Si la general llega ajustada, será un día de marcajes constantes. También puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos.

 

