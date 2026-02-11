Presentado el recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026

Este miércoles se ha llevado a cabo la presentación del recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026 en Eibar. El acto ha contado con la presencia del concejal de deportes de Eibar, Andoni Ameztoy y de Javier Riaño, presidente de OCETA, en una rueda de prensa que ha servido para desgranar los detalles de la carrera.

La edición de 2026 se celebrará del 6 al 11 de abril y constará de seis etapas, con un total de 809,6 kilómetros, más de 16.154 metros de desnivel acumulado y 29 puertos puntuables, repartidos en 4 de primera categoría, 7 de segunda y 18 de tercera.

1ª etapa | Bilbao – Bilbao (13,9 km)

La Itzulia arrancará con una contrarreloj individual breve, ideal para marcar las primeras diferencias. Se recupera la contrarreloj que en 2021, se tuvo que realizar sin público por la pandemia. Con apenas 13,9 kilómetros, no se esperan grandes huecos, pero sí un primer orden en la clasificación general.

Los especialistas y corredores potentes pueden vestirse de líder, mientras que los escaladores intentarán limitar pérdidas. No será decisiva, pero sí condicionará la estrategia de los primeros días.