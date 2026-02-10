Apirilaren 6tik 11ra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Itzulia Bilbon hasiko da

Itzulia Bilbon hasiko da 2026an
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

2026ko Itzulia Bilbon hasiko da, apirilaren 6an. Txirrindulariek 14 kilometroko erlojupekoa egin beharko dute Bizkaiko hiriburuan.

UCI World Tour Itzulia Basque Country

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X