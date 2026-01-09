2026ko Itzulia
Galdakao 2026ko Itzuliko etapa baten irteera eta helmuga izango da

Galdakaoko Udalak eta OCETAk udalerria hurrengo edizioaren ibilbidean sartzen duen akordioa sinatu dute.

Akordioa sinatzea. Argazkia: Itzulia
EITB

Galdakao 2026ko Itzuliko ibilbidearen parte izango da, ostiral honetan lortutako akordioaren ondoren, etapa baten irteera eta iritsiera puntua herriko udaletxea izango baita. 

Galdakaok bizikletarekin lotutako kultura eta historia zabala du, urteetan zehar Itzuliari estuki lotua. Javier Riaño OCETAko presidenteak akordio honen garrantzia azpimarratu du: "Askotan igaro gara bertotik Itzulia eta Itzulia Women lasterketetan, baina 1996tik ez zegoen etapa bat Galdakaon".

Galdakao irteera- eta helmuga-puntu gisa sartzeak indartu egiten du udalerriak lasterketarekin duen harreman historikoa, eta sendotu egiten du bere presentzia 2026ko edizioaren ibilbidean. 

Txirrindularitza Itzulia Basque Country

