Galdakao 2026ko Itzuliko etapa baten irteera eta helmuga izango da
Galdakaoko Udalak eta OCETAk udalerria hurrengo edizioaren ibilbidean sartzen duen akordioa sinatu dute.
Galdakao 2026ko Itzuliko ibilbidearen parte izango da, ostiral honetan lortutako akordioaren ondoren, etapa baten irteera eta iritsiera puntua herriko udaletxea izango baita.
Galdakaok bizikletarekin lotutako kultura eta historia zabala du, urteetan zehar Itzuliari estuki lotua. Javier Riaño OCETAko presidenteak akordio honen garrantzia azpimarratu du: "Askotan igaro gara bertotik Itzulia eta Itzulia Women lasterketetan, baina 1996tik ez zegoen etapa bat Galdakaon".
Galdakao irteera- eta helmuga-puntu gisa sartzeak indartu egiten du udalerriak lasterketarekin duen harreman historikoa, eta sendotu egiten du bere presentzia 2026ko edizioaren ibilbidean.
Euskal Herriko Itzuliko palmaresa eta ohorezko postuak
Lasterketako irabazle guztien zerrenda, 1924tik 2024ra. Alberto Contador eta Jose Antonio Gonzalez Linares dira Itzuli gehien irabazi dituzten txirrindulariak (4). Euskal ordezkariei dagokienez, Julian Gorospek bi garaipen ditu.
Ezin hobea izan da Joao Almeidaren lehen partaidetza Itzulian
Joao Almeida (UAE) txirrindulari portugaldarrak lehen aldiz lehiatu du Euskal Herriko Itzulia, eta txapela jantzita amaitu du podiumean. Hauek izan dira bere unerik onenak gure lasterketan.
Almeida: ''Egia esan, primeran egin dugu''
Joao Almeida (UAE Emirates) portugaldarrak irabazi du larunbat honetan 2025eko Itzulia Basque Country lasterketa, Eibarren hasi eta amaitu den seigarren eta azken etapa irabazita (adierazpenak gaztelaniaz).
Almeida: ''Oso pozik, ez naiz ondo sentitu, baina dena emanda irabaztea lortu dut'''
Joao Almeidak irabazi du 2025eko Itzuliko 4. etapa eta bera da lasterketako lider berria. Garaipena bereganatu ostean EITB Mediarekin hitz egin du Portugalgo txirrindulariak. (adierazpenak gaztelaniaz)
Izuako igoerako momentu onenak eta Itzuliaren 4. etapako azken kilometroa
2025eko Itzulia txanpa erabakigarrian sartu da, laugarren etapa atzean utzita. Bideo honetan dituzu ikusgai helmugatik 10 kilometrora kokatuta egon den Izuako igoerako mementu onenak eta etapako azken kilometroa.
Aranburu: ''Arratsalde txarra pasa genuen, pozik nago, baina arratsalde osoa izorratu zidaten''
Alex Aranburuk 2025ko Itzuliko 3. etapa irabazi zuen. Garaipena bereganatu zuen arren, epaileek deskalifikatu egin zuten, biribilgune bat okerreko lekutik hartu omen zuelako. Gero, ordea, epaileek erabakia zuzendu eta garaipena eman zioten Aranbururi.
Alex Aranburu Itzuliko podiumera igo da, 3. etapa irabazi eta hurrengo egunean
Alex Aranburu da 2025eko Itzuliko 3. etapako irabazlea. Hala ere, saria biharamunean jaso du. Lehena izan zen helmuga gurutzatzen, hasiera baten epaileek deskalifikatu egin zuten biribilgune bat ustez txarto hartzeagatik, baina, azkenean, berriz Aranbururi eman zioten garaipena.
Gregoire, hirugarren etapako irabazle bi orduz
Groupama taldeko txirrindulari frantziarra bigarren izan da Beasaingo helmugan. Hala ere, Alex Aranburu behin-behinean deskalifikatu dute, eta hasiera batean garaipena eman dio.
Bingen Fernandez Cofidisen zuzendaria, ''oso haserre'', epaileek Aranburu deskalifikatu dutenean
Epaileek Alex Aranburu deskalifikatu egin dute Itzuliko 3. etapa amaituta. Euskal txirrindularia lehena izan da Beasaingo helmugan, baina epaileen ustez okerreko bidetik hartu du azken biribilgunea. Une horretan Bingen Fernandez Cofidisen zuzendara haserre agertu da epaileen erabakia dela eta.