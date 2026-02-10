2026ko edizioa
Bilbon abiatuko da 2026ko Itzulia, erlojupeko etapa batekin

Apirilaren 6tik 11ra izango da aurtengo edizioa, Bizkaiko hiriburuan 14 kilometroko erlojupeko batekin hasita.

Mikel Bizkarra Euskaltel Euskadiko txirrinularia, 2021eko Itzulian, Bilbon.
EITB

Azken eguneratzea

Itzuliak Bilbon izango du abiapuntua 2026ko edizio honetan, datorren apirilaren 6an, 2021ean egin zen moduan. Txirrindulariek 14 kilometroko erlojupeko batekin ekingo diote lehiari, Bilboko kaleetan barrena, Etxebarria parkean amaitzeko. 

Ondoren, beste bi jardunaldi egingo dituzte Bizkaian: bata, Basaurin hasi eta bukatuko da; bestean, parte-hartzaileek Galdakaon ekingo diote lanari, eta herri horretan bertan amaituko dute. Bi egun horietan, hurrenez hurren Basozelain eta Elexalden helmugaratu aurretik, aldapa oso gogor bana igo beharko dute txirrindulartiek. 

Laugarren etapan, Nafarroan, Iruñetik Astitzerako bidea osatuko dute; Uharte Arakiletik, Aralar igoko da.

Bosgarrena Eibarreko klasikoa izango da, eta, azkenik, Itzulia Antzuola eta Bergara arteko etapa gogor batekin bukatuko da: Gorla, Asentzio eta Azkarate mendateak bina aldiz igo beharko dituzte parte-hartzaileek. 

18:00 - 20:00
2026ko Itzuliko etapa bat Basaurin hasi eta amaituko da
Galdakao 2026ko Itzuliko etapa baten irteera eta helmuga izango da
Itzulia Basque Country

