Bilbon abiatuko da 2026ko Itzulia, erlojupeko etapa batekin
Apirilaren 6tik 11ra izango da aurtengo edizioa, Bizkaiko hiriburuan 14 kilometroko erlojupeko batekin hasita.
Itzuliak Bilbon izango du abiapuntua 2026ko edizio honetan, datorren apirilaren 6an, 2021ean egin zen moduan. Txirrindulariek 14 kilometroko erlojupeko batekin ekingo diote lehiari, Bilboko kaleetan barrena, Etxebarria parkean amaitzeko.
Ondoren, beste bi jardunaldi egingo dituzte Bizkaian: bata, Basaurin hasi eta bukatuko da; bestean, parte-hartzaileek Galdakaon ekingo diote lanari, eta herri horretan bertan amaituko dute. Bi egun horietan, hurrenez hurren Basozelain eta Elexalden helmugaratu aurretik, aldapa oso gogor bana igo beharko dute txirrindulartiek.
Laugarren etapan, Nafarroan, Iruñetik Astitzerako bidea osatuko dute; Uharte Arakiletik, Aralar igoko da.
Bosgarrena Eibarreko klasikoa izango da, eta, azkenik, Itzulia Antzuola eta Bergara arteko etapa gogor batekin bukatuko da: Gorla, Asentzio eta Azkarate mendateak bina aldiz igo beharko dituzte parte-hartzaileek.
