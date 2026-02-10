Edición 2026
La Itzulia de 2026 arrancará en Bilbao con una etapa contrarreloj

La edición de este año se celebrará del 6 al 11 de abril, empezando con una contrarreloj individual de 14 kilómetros en la capital vizcaína.

Mikel Bizkarra Euskaltel Euskadiko txirrinularia, 2021eko Itzulian, Bilbon.
Imagen de archivo de Mikel Bizkarra, ciclista del Euskaltel Euskadi, en Bilbao, en la edición de 2021. EFE
EITB

Última actualización

Bilbao será el punto de partida de la Itzulia 2026 el próximo 6 de abril, tal y como ocurrió en 2021. Los ciclistas arrancarán la competición con una etapa contrarreloj de unos 14 kilómetros, en la que recorrerán la calles de la capital de Bizkaia, acabando en el parque Etxebarria

A continuación, se celebrarán otras dos jornadas en Bizkaia, una con salida y llegada en Basauri y otra que comenzará y finalizará en Galdakao; en las dos jornadas, antes de llegar, respectivamente, a Basozelai y Elexalde, el recorrido prevé la subida de una dura rampa.

La cuarta etapa, en Navarra, unirá Pamplona y Astitz, y los ciclistas deberán ascender Aralar, desde Uharte Arakil. En esta edición, Álava no acogerá la salida o la llegada de ninguna etapa. 

La quinta será la clásica de Eibar, y, por último, la Itzulia finalizará con una dura etapa entre Antzuola y Bergara, con dobles ascensiones a los puertos de Gorla, Asentzio y Azkarate, en 133 kilómetros.

Una etapa de la Vuelta 2026 con salida y llegada en Basauri
Galdakao será la salida y llegada de una etapa de la Vuelta 2026
