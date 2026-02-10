Bilbao será el punto de partida de la Itzulia 2026 el próximo 6 de abril, tal y como ocurrió en 2021. Los ciclistas arrancarán la competición con una etapa contrarreloj de unos 14 kilómetros, en la que recorrerán la calles de la capital de Bizkaia, acabando en el parque Etxebarria.

A continuación, se celebrarán otras dos jornadas en Bizkaia, una con salida y llegada en Basauri y otra que comenzará y finalizará en Galdakao; en las dos jornadas, antes de llegar, respectivamente, a Basozelai y Elexalde, el recorrido prevé la subida de una dura rampa.

La cuarta etapa, en Navarra, unirá Pamplona y Astitz, y los ciclistas deberán ascender Aralar, desde Uharte Arakil. En esta edición, Álava no acogerá la salida o la llegada de ninguna etapa.

La quinta será la clásica de Eibar, y, por último, la Itzulia finalizará con una dura etapa entre Antzuola y Bergara, con dobles ascensiones a los puertos de Gorla, Asentzio y Azkarate, en 133 kilómetros.