Itzulia Women - 2. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Wlodarczyk gailendu da bigarren etapan, Zornotzako esprintean

Azken kilometroetan pelotoia atzean utzi eta lehia estua mantendu du Adegeestekin, baina azken esprintean bera izan da azkarrena.

AMOREBIETA (BIZKAIA), 16/05/2026.- La polaca Dominika Wlodarczyk se ha impuesto en la segunda etapa de la Itzulia Women 2026, disputada este sábado entre Abadiño y Amorebieta (Bizkaia), sobre un recorrido de 138 kilómetros con cinco puertos de montaña. EFE/ Luis Tejido

Dominika Wlodarczyk. Argazkia: EFE

author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Dominika Wlodarczyk (UAE) poloniarra gailendu da larunbat honetan Itzulia Womeneko bigarren etapan, Abadiño eta Zornotza artean lehiatu dena (138 km). Azken kilometroetan pelotoia atzean utzi eta lehia estua mantendu du Adegeestekin, baina azken esprintean bera izan da azkarrena, 3:46:47ko denborarekin bukatuz.

Bigarren Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarra izan da, Zarauzko lehen etapako garailea, eta hirugarren Loes Adegeest (Lidl-Trek). Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) zarauztarra seigarren izan da.

Sailkapen nagusian ez da aldaketa askorik izan. Bredewoldek lider jarraitzen du, bigarren Kastelijn 16 segundora eta hirugarren Riejanne 17ra.

Caroline Andersson (Jayco AlUla) suediarra izan da ihesaldia bilatzen lehena, baina 19 kilometroren faltan harrapatu du pelotoiak. Orduan, Liane Lippert (Movistar) alemaniarrak jo du erasoa, baina lurrera erori eta aukerarik gabe geratu da. Azkenik, Loes Adegeest (Lidl-Trek) herbeheretarra saiatu da, baina bost kilometroren buruan harrapatu dute.

Azken kilometroetan, Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) herbeheretarrak eta Dominika Wlodarczyk (UAE) poloniarrak jo dute erasoa, pelotoiari tarte txiki bat ateraz. Batera iritsi dira azken kilometrora, eta, azken metroetako esprintean pelotoiak harrapatu dituen arren, Wlodarczyk nagusitu da.

Itzulia Women: emakumezkoen 2. etapa Itzulia Women UCI World Tour Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Mischa Bredewold Itzulia Women
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bredewoldek irabazitako Itzulia Womeneko lehen etapako azken kilometroa

Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold eta Kastelijn batera iritsi dira Itzulia Womeneko lehen etapako azken kilometrora, lasterketaren buruan. Esprintean erabaki da garailea eta ez da ezustekorik izan. Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarra nagusitu delarik. Bigarren eta hirugarren Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) eta Riejane Markus (Lidl-Trek) herrikideak izan dira, hurrenez hurren.
Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X