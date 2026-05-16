Wlodarczyk gailendu da bigarren etapan, Zornotzako esprintean
Azken kilometroetan pelotoia atzean utzi eta lehia estua mantendu du Adegeestekin, baina azken esprintean bera izan da azkarrena.
Dominika Wlodarczyk (UAE) poloniarra gailendu da larunbat honetan Itzulia Womeneko bigarren etapan, Abadiño eta Zornotza artean lehiatu dena (138 km). Azken kilometroetan pelotoia atzean utzi eta lehia estua mantendu du Adegeestekin, baina azken esprintean bera izan da azkarrena, 3:46:47ko denborarekin bukatuz.
Bigarren Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarra izan da, Zarauzko lehen etapako garailea, eta hirugarren Loes Adegeest (Lidl-Trek). Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) zarauztarra seigarren izan da.
Sailkapen nagusian ez da aldaketa askorik izan. Bredewoldek lider jarraitzen du, bigarren Kastelijn 16 segundora eta hirugarren Riejanne 17ra.
Caroline Andersson (Jayco AlUla) suediarra izan da ihesaldia bilatzen lehena, baina 19 kilometroren faltan harrapatu du pelotoiak. Orduan, Liane Lippert (Movistar) alemaniarrak jo du erasoa, baina lurrera erori eta aukerarik gabe geratu da. Azkenik, Loes Adegeest (Lidl-Trek) herbeheretarra saiatu da, baina bost kilometroren buruan harrapatu dute.
Azken kilometroetan, Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) herbeheretarrak eta Dominika Wlodarczyk (UAE) poloniarrak jo dute erasoa, pelotoiari tarte txiki bat ateraz. Batera iritsi dira azken kilometrora, eta, azken metroetako esprintean pelotoiak harrapatu dituen arren, Wlodarczyk nagusitu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Wlodarczyk: “Ez nuen ezer galtzeko, eta dena neukan saiatzeko”
Dominika Wlodarczyk (UAE) poloniarraren adierazpenak, Itzulia Womeneko bigarren etapa irabazi berritan. (Adierazpenak ingelesez)
Wlodarczykek irabazitako Itzulia Womeneko bigarren etapako azken kilometroa
Azken kilometroetan, Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) herbeheretarrak eta Dominika Wlodarczyk (UAE) poloniarrak jo dute erasoa, pelotoiari tarte txiki bat ateraz. Batera iritsi dira azken kilometrora, eta, azken metroetako esprintean pelotoiak harrapatu dituen arren, Wlodarczyk nagusitu da.
ZUZENEAN: Itzulia Womeneko 2. etapa, Abadiño - Amorebieta-Etxano
Jarraitu zuzenean 2026ko Itzulia Women lasterketako bigarren etaparen emanaldia.
Ostolaza: “Kirol bizitza bukatzean, honelako momentuekin gogoratzen zara, emaitzekin baino gehiago"
Usoa Ostolazak 7. bukatu du Itzulia Womeneko lehen etapa. Zarauztarren babesa jaso du lasterketan zehar, eta oso hunkituta agertu da izandako harreragatik.
Mischa Bredewold gailendu da Zarautzen, eta 2026ko Itzulia Womeneko lehen maillot horia jantzi du
SD Worx taldeko txirrindulari herbeheretarra nagusitu da etapan erabakigarria izan den esprintean, garaipena harekin jokatu duten lau txirrindulariak menderatuta: Yara Kastelijn, Riejanne Markus, Lauren Dickson eta Antonia Niedermaier. Usoa Ostolaza zazpigarren helmugaratu da, eta sailkapen nagusian zortzigarren sailkatu da, 31 segundora.
Bredewoldek irabazitako Itzulia Womeneko lehen etapako azken kilometroa
Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold eta Kastelijn batera iritsi dira Itzulia Womeneko lehen etapako azken kilometrora, lasterketaren buruan. Esprintean erabaki da garailea eta ez da ezustekorik izan. Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarra nagusitu delarik. Bigarren eta hirugarren Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) eta Riejane Markus (Lidl-Trek) herrikideak izan dira, hurrenez hurren.
ZUZENEAN: Itzulia Womeneko 1. etapa, Zarautz-Zarautz (121,3 km)
Ikusi, zuzenean, 2026ko Itzulia Womeneko lehenengo etapa. Zarautzen hasi eta amaituko da, eta 121,3 kilometroko ibilbidea izango du.
2026ko Itzulia Women, Demi Volleringen ondorengoaren bila
Lasterketako bosgarren ekitaldia ostiral honetan hasiko da, Zarautzen, eta, hiru etapa eginda, igandean amaitu, Donostian. Probako aurreko lau ekitaldietako irabazleak, Demi Vollering eta Marlen Reusser, ez dira Itzulian izango; hortaz, lasterketak txapeldun berria izango du.
Itzulia Women lasterketan arituko diren taldeak aurkeztu dituzte Zarautzen
Ostiral honetan hasiko da lasterketa Zarautzen, eta igandean amaituko da. Hiru etapak, zuzenean, jarraitu ahal izango dira ETBn eta EITBKirolak.eus-en. Usoa Ostolaza txirrindulari zarauztarra izan da taldeen aurkezpeneko protagonista nagusia. Omenaldia jaso du etxean.